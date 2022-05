ASCOLI PICENO – “È giunto il mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Madonna. Molte culture occidentali consideravano il mese di maggio un mese in cui celebrare la nascita, la vita e la maternità e dunque maggio è anche il mese della festa della mamma. Spesso mamma è sinonimo di famiglia e la famiglia, nel periodo estivo, è da sempre alla ricerca di posti sicuri, dove accompagnare i propri figli, per regalare loro una esperienza estiva che sia sicura e formativa. Ecco perché ogni anno maggio diventa, per noi, il mese della presentazione delle nuove proposte EstateCsi 2022 – dichiara il presidente Antonio Benigni ”

“Con i nostri Centri Estivi, intendiamo essere vicino ai bisogni delle famiglie, offrendo ben 9 strutture tra Centri Sportivi, Istituti Scolastici, Parrocchie, abbracciando le due Diocesi, lungo tutta la provincia di Ascoli Piceno; da Porto d’Ascoli a San Benedetto del Tronto, da Grottammare a Ripatransone, e poi ancora Pagliare, Spinetoli, Offida fino ad Ascoli Piceno e Colle San Marco. Per questo sin da ora ringraziamo i Sindaci, i Dirigenti Scolastici e i Direttori dei Centri Sportivi che, cogliendo l’importanza del progetto, hanno dato la loro fattiva collaborazione affinché tutto questo possa essere realizzato.”

“Ancora una volta ci prepariamo a gestire una estate in emergenza come capita da un po’ di tempo. Le situazioni non mutano ma se ne aggiungono di altre, con esigenze e priorità nuove, che solo la volontà di fare rete comune può offrire delle alternative valide alla pericolosa situazione di depressione, per continuare, almeno nel periodo estivo, ad alimentare la speranza.”

“Crediamo fortemente, che la presenza constante e l’apertura all’accoglienza senza distinzioni, siano ancora valori in grado di fare “cultura”, ed in questo senso vogliamo “giocare“ questa nuova partita, poiché il periodo estivo con la proposta dei Centri Estivi, può rappresentare una grande opportunità, per far recuperare la socialità ed il senso di accoglienza puro, dei bambini attraverso una alleanza tra le istituzioni e le organizzazioni presenti sul nostro territorio che offrono questo tipo di servizio.

Inoltre, il Centro Sportivo Italiano, in conformità alle linee guida emanate dall’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento per La famiglia, al fine di garantire una ripartenza “in sicurezza” ha avviato il progetto SAFE SPORT predisponendo Protocolli e Formazione specifica per tutti gli operatori impegnati in tale servizio.

