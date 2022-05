MONTALTO DELLE MARCHE – Nuova tappa nelle Marche per Sport nei Parchi e il Legend Jury Chechi. Salgono a due le Aree Attrezzate nella regione, ben due presentate dall’Olimpionico spesso definito il Signore degli Anelli a cinque cerchi. Questa è la volta di Montalto delle Marche che entra nella Palestra a cielo aperto di Sport e Salute S.p.A. che ha sedi in tutta Italia.

Chechi – plurimedagliato e Olimpionico ai Giochi di Atlanta ’96 – presenterà il progetto di cui è testimonial con il padrone di casa Daniel Matricardi (Sindaco) e cento bambini e ragazzi provieniti dall’Istituto Comprensivo “Rotella” e dal Liceo Classico di Montalto delle Marche.

Un impianto digitalizzato e di rete per fare esercizi con i tutorial dei Legend di Sport e Salute Jury Chechi e Anzhelika Savrayuk, in ogni punto della Palestra a cielo aperto e in ogni regione tramite il sistema dei codici QR Code – caratteristica che sarà approfondita durante la presentazione.

Sport nei Parchi è un progetto ideato da Sport e Salute per superare le difficoltà imposte dalla Pandemia e rilanciare lo sport e i sani stili di vita, condiviso con ANCI (protocollo del 10 novembre 2020 tra Sport e Salute S.p.A. e ANCI) e il Comune di Montalto delle Marche per la promozione del wellness nei giardini, parchi e aree urbane. Un regalo alla cittadinanza per permettere a tutti di praticare sport. L’area è stata adottata dall’ASD Circolo tennis “il Salice” che si prenderà cura dell’area. Il presidente Roberto Felici lascerà̀ tempo e spazio anche per le altre ASD/SSD e per l’open use.

Vito Cozzoli – Presidente e AD di Sport e Salute – sottolinea lo spirito dell’idea: “volevamo favorire il diritto allo sport di tutti, anche quando le palestre erano chiuse. Queste aree non sono in concorrenza con i luoghi deputati dello sport, ma il successo di Sport nei Parchi è stato inaspettato ed era giusto dare una risposta alle comunità”. Una risposta che arriva – di seguito all’impegno di Sport e Salute con il Governo e con un finanziamento di ulteriori 6 milioni che ha fatto lievitare le aree attrezzate da 77 a 480 distribuite su territorio nazionale.

“Due Linee di intervento” che mirano ad attuare tante sinergie di scopo tra Comuni e ASD/SSD e a incrementare la cultura dell’Urban sport activity, oltre l’emergenza Pandemica.

Appuntamento alla Passeggiata del Monte, lunedì 9 maggio – ore 11,00, con Jury Chechi – Legend Sport e Salute, il Sindaco Daniel Matricardi, Marco Sanetti – Sport e Salute nazionale, Roberta Baudà – Segretaria Sport e Salute Marche, Augusto Curti – Coordinatore Piccoli Comuni ANCI Marche, Roberto Felici – Segretario ASD Circolo Tennis “il Salice”, le ASD del territorio, le scuole, i cittadini, i curiosi e gli amatori.

Sport nei Parchi continua… in costante allenamento, insieme all’aria aperta.

Sport e Salute S.p.A. per lo “Sport nei Territori” è una scommessa sul futuro fatta di attività̀ fisica senza età̀ e di sani stili di vita. 123 Sedi di Sport e Salute per realizzarlo con servizi a sostegno dello sviluppo della pratica sportiva. Dai voucher gratuiti alla consulenza per ASD/SSD fatta di assistenza legale, fiscale, gestionale, contabile, finanziaria con Istituto Credito Sportivo, prima informativa su impiantistica sportiva, bandi e finanziamenti pubblici, 5/1000, sostegno per incontri ed eventi, condivisione degli spazi, coworking e potenziamento della rete con gli organismi sportivi. Adesso anche l’Urban sport activity e weekend… perché il gioco migliore si fa in squadra assieme a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva e cittadini. Sport e Salute S.p.A. (azienda partecipata dello Stato per la promozione dello sport) disegna il suo domani.

Piano di Azione 2022-2026: infrastrutture e ingegneria dello sport per aumentare e riqualificare gli impianti; scuola e formazione specializzata per diffondere la cultura del benessere; servizi in rete e hub di comunicazione per creare comunità sportiva diffusa.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.