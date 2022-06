ASCOLI PICENO – Dal 23 maggio scorso fino al 3 giugno, l’Istituto Agrario e Alberghiero “Celso Ulpiani” di Ascoli Piceno ha ospitato una delegazione di studenti (20) e docenti della città di Zloczew (Polonia) che ha aderito al progetto “Together We Care Our Planet” (Insieme ci prendiamo cura del nostro pianeta). L’iniziativa, cofinanziata dall’Unione Europea, è stata promossa dal sistema scolastico polacco in sinergia con il Centro “Europe Direct” della Regione Marche che ha individuato proprio l’Ulpiani alla luce delle tante attività comuni che legano i 2 istituti scolastici coinvolti nell’idea nel campo della tutela del verde, del rispetto dell’ambiente e della sana alimentazione.

Il tutto grazie all’intermediazione dell’associazione Alma (“Academy Liszt Music Art”) di Grottammare che fa parte del partenariato dello Europe Direct Regione Marche e che ha invitato la scuola polacca a realizzare il progetto nella nostra regione. E a dare un particolare impulso all’idea il dott. Alceste Aubert il quale, occupandosi proprio di progetti internazionali all’interno dell’associazione picena, ha chiesto alla regione Marche ed in particolare allo Europe Direct Regione Marche, una collaborazione nella realizzazione del progetto stesso a partire dall’individuazione di una scuola del territorio che avesse stretta attinenza con l’ecologia e l’educazione ambientale. Ecco perché l’istituto Agrario e l’Istituto Alberghiero di Ascoli Piceno sono risultati i più adatti ad accogliere gli studenti polacchi nell’attuazione del progetto stesso date le molteplici iniziative che le due scuole svolgono nell’ambito della tutela ambientale e del mangiar sano

“Desidero esprimere piena soddisfazione per l’idea e, nel contempo, rivolgere un sincero e doveroso ringraziamento a dirigenti, professori e allievi dell’istituto scolastico polacco che hanno scelto proprio le Marche per questo intervento dal valore così altamente educativo e ad ampio respiro culturale – ha dichiarato l’Assessore Regionale alle Politiche Comunitarie Guido Castelli – mi auguro, a nome dell’Amministrazione regionale, che questa bella e intensa esperienza formativa per i giovani protagonisti possa ripetersi anche nei prossimi anni nel segno di una consolidata amicizia e condivisione di principi e conoscenze tra i nostri popoli sempre, sotto la bandiera e i valori dell’Europa”.

Da dire che nel corso del progetto, gli allievi coinvolti hanno avuto modo di approfondire temi di grande attualità legati all’ecologia, all’educazione ambientale, ai cambiamenti climatici, alla salute, alla corretta nutrizione e alle principali insidie che minacciano, in special modo, l’ambiente. Gli stessi hanno, inoltre, svolto workshop, realizzando opuscoli e contributi video: tutte attività finalizzate all’acquisizione di una maggiore consapevolezza ecologica oltre ad una più profonda responsabilità sociale sempre a difesa del nostro pianeta. L’esperienza progettuale è stata occasione per i giovani ospiti di visitare e apprezzare tante bellezze artistiche, monumentali e paesaggistiche delle Marche, oltre che approfondire la conoscenza della lingua italiana, o gustare le prelibatezze culinarie della nostra terra. Di fatto, la condivisione di un comune percorso didattico è stata utile, non solo per sviluppare competenze e abilità trasversali, ma anche per migliorare capacità di relazionarsi all’interno di sistemi di istruzione e metodologie di studio tra culture differenti.

A conclusione della iniziativa, questa mattima, presso l’Istituto Alberghiero di Ascoli Piceno, si è tenuto un incontro istituzionale a cui ha preso parte l’Assessore Regionale alle Politiche Comunitarie Guido Castelli accompagnato dal Dirigente del Settore Programmazione Risorse Comunitarie (Regione Marche) Giuseppe Serafini e dallo Europe Direct Regione Marche.

