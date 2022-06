ASCOLI PICENO- Dopo l’incontro, dedicato alla salute del sorriso, sabato 4 giugno, alle ore 17, presso il Centro Ada-Bruno Di Odoardo di Pennile di Sotto, nell’ambito della rassegna “Seme A Ascule”, ideata e diretta dal dirigente del centro, Maurizio Cacciatori, nuovo appuntamento con il vernacolo ascolano, che vedrà protagonista il simpatico Pier Paolo Piccioni, in arte Peto‘

Ascolano, insegnante di dialetto e tradizioni ascolane presso l’Uteap, musicista e cabarettista con all’attivo diversi spettacoli in vernacolo, Petò si esibirà in una performance dal titolo “L’ascolano questo sconosciuto”, in cui analizzerà, senza prendersi troppo sul serio, le caratteristiche linguistiche del nostro dialetto.

Un appuntamento gratuito e aperto a tutti all’insegna dell’ironia e del divertimento, con protagonista il nostro vernacolo e quella caratteristica che si può definire ascolanità.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.