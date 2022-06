ASCOLI PICENO – Il 6 giugno 2022, alle ore 10.30, in Ascoli Piceno, nella meravigliosa cornice di Piazza del Popolo, avrà luogo la celebrazione del 208° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri alla presenza delle maggiori Autorità della provincia che saranno ricevute dal Comandante Provinciale, Colonnello Giorgio Tommaseo, con uno schieramento dei militari, inclusi quelli forestali e dei reparti speciali, in rappresentanza dell’intera provincia.

La cerimonia, impreziosita dall’unicità del contesto, è stata fortemente voluta e organizzata quest’anno all’esterno e in un luogo altamente simbolico per il Piceno, conosciuto a livello internazionale, proprio per sottolineare ancora una volta il concetto di Arma tra la gente e per la gente.

Il Comando Provinciale ringrazia l’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno e in particolare il Sindaco, Marco Fioravanti, per aver contribuito fattivamente alla realizzazione di questo importante evento per l’Arma dei Carabinieri e per tutta la cittadinanza che è invitata calorosamente a partecipare alla cerimonia.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.