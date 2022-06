ASCOLI PICENO – La formazione dei Giovanissimi 2007 del Monticelli si è laureata Campione Provinciale 2021-22. I ragazzi guidati dal tecnico Mauro Giorgi, con la vittoria per 4-0 sul Sant’Antonio Piane di Morro, hanno chiuso il girone in testa al campionato con 48 punti conquistati in 18 partite frutto di ben 15 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta. Al secondo posto il Ragnola ha chiuso a quota 47, mentre terzo si è classificato proprio il Sant’Antonio con 41 punti.

Un traguardo davvero importante per la squadra dei Giovanissimi 2007 che si è formata lo scorso mese di settembre con ragazzi provenienti da altre realtà calcistiche della zona, ma che in nove mesi è diventata un gruppo forte e coeso, grazie al lavoro dell’allenatore Mauro Giorgi, del responsabile del settore giovanile Pietro Zaini, del preparatore atletico Federico Porfiri, del Preparatore dei Portieri Gianluigi Pompei e del collaboratore tecnico Cristiano Fratoni.

Soddisfatto il Presidente del Monticelli, Francesco Castelli che dopo la salvezza conquistata con una giornata di anticipo dalla prima squadra nel Campionato di Promozione, ha potuto gioire anche per il Titolo Provinciale dei suoi Giovanissimi: “Complimenti davvero a tutti i ragazzi – ha ammesso – a mister Giorgi e ai genitori che hanno aiutato la società a creare un bellissimo gruppo unito in campo e fuori, educato e rispettoso delle regole e del fair-play. La vittoria del campionato è un bellissimo traguardo raggiunto da questi ragazzi che non hanno mai mollato, nonostante molti di loro, delusi dalle precedenti esperienze, avrebbero voluto abbandonare il calcio. Sono orgoglioso di loro perché sono il futuro del Monticelli. La prossima stagione avremo il nuovo campo e finalmente torneremo a giocare nel nostro quartiere. Grazie a tutti”.

Soddisfatto anche il Responsabile del Settore Giovanile del Monticelli, l’ex attaccante dell’Ascoli, Pietro Zaini: “Complimenti a questi ragazzi – ha dichiarato – Sono orgoglioso di questo gruppo per l’attaccamento alla maglia, la voglia di sacrificarsi e di non mollare mai. Complimenti anche a Mister Mauro Giorgi per il gran lavoro fatto in pochi mesi e un applauso a tutti i genitori”.

Questi i Campioni Provinciali Giovanissimi 2007: Paolo Bedini (portiere), Lorenzo Nardini, Christian Taffora, Federico Maoloni, Marco Andreani, Mattia Carosi, Gianmarco Albani, Kevin Bakaj, Francesco Sabatini e Giuseppe Cappelli (difensori), Riccardo Angelini, Mario Oresti, Andrea Scarpantonii, David Riga e Lorenzo Certelli (centrocampisti), Mattia Rosa, Marco D’Annunzio, Martin Mancini, Samuele De Angelis, Mattia Annibali e Francesco Felicetti (attaccanti).

