ASCOLI PICENO – Proseguono, con grande partecipazione, le attività dedicate ai piccoli cittadini ascolani, presso i Giardini Pubblici di corso Vittorio Emanuele, nell’ambito dell’iniziativa I Giardini dei Piccoli, promossa e finanziata dall’impresa Panichi, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, a cura del Dipartimento educativo dei Musei Civici di Ascoli Piceno.

Domenica 12 giugno dalle ore 10:30 si svolgerà il terzo appuntamento in calendario, Storie d’altri semi, letture animate e pic-nic in giardino, narrando storie e racconti sulla natura che prendono vita in un parco cittadino, in collaborazione con la casa editrice Rrose Sélavy, rivolto ai bambini tra i 3 e gli 11 anni di età, con l’obiettivo di promuovere l’area verde della città, favorendone la frequentazione a tutta la cittadinanza e coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni. Solo partendo dai più piccoli, coloro che saranno gli adulti di domani, è possibile veicolare il messaggio del rispetto e della corretta fruizione degli spazi verdi della città.

Le attività proseguiranno domenica 26 giugno, sempre alle ore 10:30, con Esploratori del mondo, un divertente percorso guidato alla scoperta di indizi e prove per conoscere i segreti, le curiosità e i misteri di un giardino.

Per domenica 10 luglio, è fissato l’appuntamento dal titolo Colori e Buone Impressioni, che prevede attività creative e artistiche di pittura en plein air immersi nella natura, sperimentando la tecnica pittorica impressionista.

In caso di maltempo la data annullata verrà riprogrammata dopo il 10 luglio.

Partecipare a ogni incontro è facile, basta solo effettuare la prenotazione (T 0736 298213 – 333 3276129, www.ascolimusei.it). Tutti gli appuntamenti sono gratuiti: nessun onere è previsto a carico dei piccoli aderenti o delle loro famiglie.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.