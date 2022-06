Un territorio in grado di regalare emozioni e far vivere viaggi sensoriali indimenticabili. Un giusto mix tra interesse urbano e rurale con artigianato, storia, architettura e curiosità

OFFIDA – Offida presenta il suo cartellone estivo. “Viviamo in un territorio in grado di regalare emozioni e far vivere viaggi sensoriali indimenticabili. Noi siamo ciò che interessa, un giusto mix tra interesse urbano e rurale con artigianato, storia, architettura e curiosità”, commenta l’Assessore al Turismo Cristina Capriotti.

EVENTI ENOGASTRONOMICI – Il 25 giugno torna La notte romantica dei Borghi più Belli d’Italia. Dal 30 giugno al 3 luglio si terrà la 20° edizione della Sagra del Maccheroncino della Trebbiatura. Anche per l’estate 2022 Offida ripropone l’evento “Chef in cantina”(8, 29 luglio-10 agosto) mentre il 9 luglio si rinnova l’appuntamento con GustandOffida. Torna anche una nuova e innovativa edizione di Ciborghi (15-17 luglio, 25-27 agosto e 23-25 settembre) e il il 23 agosto la Festa del Beato Bernardo.

Il 30 e 31 luglio sarà la volta di “On the wine”, due giorni di degustazioni nelle cantine aderenti, la Sagra del Chichiripieno si terrà invece il 6-7 agosto in Piazza del Popolo.

“Finalmente dopo due anni riusciamo a riproporre la principale manifestazione sul vino per Offida – – spiega l’Assessore all’Agricoltura Maurizio Peroni – in Piazza del Popolo il 12 e 13 agosto torna infatti Marche in Vino Veritas in una vesta tutta nuova. L’evento ha lo scopo di celebrare le produzioni vitivinicole dell’intera Regione Marche, in uno spirito di collaborazione in modo da esaltare la ricchezza di proposte che il nostro territorio ha da offrire”

ARTIGIANATO L’estate offidana sarà caratterizzata da diversi appuntamenti dedicati al Merletto: il 26 giugno La Giornata Internazionale della Merlettaia, il 6 luglio Conosci il Merletto e il 7-8 luglio Merlettaie on the Street. L’8 e 9 luglio si terrà un tour guidato delle botteghe artigiane e la visita al Museo del Merletto.

CONCERTI E SPETTACOLI – Per quanto riguarda i concerti si comincia il Tributo a Morricone, il 10 luglio in Piazza del Popolo, poi 20/21 il luglio torna il Baf a Borgo Miriam. Il 22 luglio sarà la volta di Madame.

Il 23 luglio Ivan 25 (omaggio a Ivan Graziani) e il 24 luglio si terrà il concerto Note Sotto le Stelle del Settetto Haller Stadtpfeifer con Lito Fontana. Il 30 luglio in Piazza del Popolo ci sarà Gianni Schiuma.

Ad agosto, in Piazza del Popolo il Festival Lercio e Hu (5 agosto) e il Cantagiro (28 agosto) con Emanuela Villa, mentre all’Enoteca Regionale (14) ci sarà Armonie della Sera. Il 4 settembre si terrà l’evento Aldo Sergiacomi in Piazza

“A settembre torna l’appuntamento con la lirica che si concluderà il 10 settembre con Madama Butterfly – commenta l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – Una settimana di appuntamenti per gli appassionati dell’opera e per chi si avvicina la prima volta, come i ragazzi. Proprio a loro saranno dedicati degli appuntamenti propedeutici allo spettacolo finale”.

TEATRO, POESIA, CINEMA – Il 18 giugno riapre il Polo Museale (sempre lo stesso giorno si terrà La Gornata del Donatore al Parco della Luna). Il 19 giugno ci sarà il Sieber Music Show e il 7 luglio lo spettacolo di danza “Alla luna”. Poi Gravità Poetiche (16 luglio) un festival di contaminazione tra arti.

Tra le conferme, tornano i consueti sei appuntamenti con il Cinema all’Aperto a cura di Blow-up e con Generazione al Cinema… Sotto le stelle nel parcheggio antistante Santa Maria della Rocca; L’appuntamento con l’International Fof quest’anno si terrà dal 19 al 21 agosto. Il 16 e 17 settembre si terrà l’VIII Seminario interdisciplinare sull’accoglienza” al Serpente Aureo.

TOUR – Si terranno anche quest’anno delle camminate sportivo culturale in collaborazione con l’Us-Acli Marche, il 14 giugno, 12 luglio, 2 e 30 agosto. Poi ci sarà l’evento Passi in Versi, il 19 giugno, mentre il 26 la passeggiata naturalistica organizzata dai ragazzi della Consulta. Confermato VisitOffida, un programma di visite guidate, destinate a un target che non conosce Offida e vuole scoprirne le bellezze, che si terrà dal 1 luglio al 30 settembre e poi “Offida nascosta” (11 e 18 settembre).

LABORATORI e TEATRO BAMBINI – Dal 20 al 23 giugno si terrà l’evento online Summer School. Tornano i laboratori ArtLab Arte e Lavoro dal 7 al 9 luglio e Ensemble Operattivamente 1-2-3 settembre. Dal 18 al 24 luglio, al Serpente Aureo si terrà un laboratorio teatrale per bambini a cura di Francesco Facciolli, Scilla Sticchi e il Gad’A”. Il 23 luglio lo spettacolo Giochiamo al Teatro e il 30 luglio Romeo and Juliet (sempre al Serpente Aureo).

SPORT: Dal 18 giugno al 3 luglio 5° Pink Carpet Play & Fun e dal 23 luglio al 7 agosto il Memorial Luca Carboni. Il Giro delle Marche in Rosa farà tappa a Offida l’11 settembre. Il 10 agosto e il 18 settembre si terrà Moto Raduno.

“Il calendario mette insieme numerose iniziative per tutti. per un’estate di qualità – conclude il Sindaco Luigi Massa – Rinnoviamo così la nostra grande tradizione legata all’accoglienza. Offida vi aspetta”.

