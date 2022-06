Stadio “Del Duca” martedì 14 giugno,

Italia sfida la Repubblica d’Irlanda (ore 17.30, diretta Rai2)

Gli Azzurrini tornano a 50 anni di distanza dall’ultimo incontro disputato dalla squadra allora allenata da Azeglio Vicini, il 23 febbraio 1972 amichevole vinta dalla Jugoslavia 2-1.

Gara valida per l’ultimo match del gruppo F di qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21 che si terrà nel 2023 in Georgia e Romania. Presenti in tribuna il presidente della Lega di Serie B e capodelegazione dell’Under 21 azzurra Mauro Balata, il presidente dell’Ascoli Calcio Carlo Neri, il ds dell’Ascoli Marco Valentini ed il nuovo allenatore bianconero Cristian Bucchi.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-4-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi (21’s.t. Miretti); Cambiaso (21’s.t. Quagliata), Ricci, Rovella (41’s.t. Ranocchia), Bove; Cambiaghi (41′ s.t. Colombo), Pellegri (37’s.t. Esposito). A disposizione: Turati, Carboni, Canestrelli, Vignato. Allenatore: Nicolato

IRLANDA (4-4-2): Maher; O’Connor, McGuinness, Cashin (37’s.t.O’Brien) , Bagan ( 1’s.t. Lyons); Smallbone, Kilkenny, Coventry, Wright; Ferguson (28′ s.t. Ogunfalou-Kayode), Kerrigan (26’s.t. Noß). A disposizione: Mcnicholas, Devoy, 0’Neill,Tierney, Odubeko. Allenatore: Crawford

Arbitro: L’ungherese Bogar Assistenti: onnazionali Georgiou e Vigh-tarsonyi.

RETI:- 19′ Rovella (rig.), 34′ Cambiaghi, 1’s.t. ‘ Pellegri, 15’s.t. Coventry (rig.), 40’s.t. Quagliata

AMMONIZIONI:-

Note:- 4.450 spettatori



SECONDO TEMPO

47′ dopo 2 minuti di recupero termina il match

40′ GOL ITALIA. Quagliata si infila in area, rasoterra da breve distanza

35′ L’irlanda recrimina un rigore abbastanza evidente ma l’arbitro assegna solo la rimessa dal fondo

14′ RIGORE PER L’IRLANDA.Sulla palla il capitano Coventry, Plizzari spiazzato dal potente rasoterra

13′ occasione per Cambiasi in area su corner, la sua spizzata è completamente fuori giri

3′ Coventry ancora tenta dalla distanza con una gran botta di destro, pallone di poco sopra la traversa

1’GOL ITALIA. Pellegri infila da distanza ravvicinata raccogliendo un rimpallo dopo una bella azione di Cambiaghi fermato in area piccola da Maher

PRIMO TEMPO

45′ fine primo tempo

44′ Pellegri si divora un’occasionissima in area ma poi sugli sviluppi dell’azione spettacolare tiro a giro di Cambiaghi deviato in corner

34′ GOL ITALIA. Cambiaghi tiro rasoterra che si infila tra palo e traversa

31′ – tentativo dalla distanza Coventry palla sul fondo

22′ Pellegri con una gran botta dalla sinistra sfiora la traversa

18′ RIGORE PER L’ITALIA, Atterrato Okoli in area, Rovella sul pallone. Palla a sinistra e portiere completamente spiazzato!

16′ bel cross dalla sinistra che Parisi non raggiunge per un soffio

8′ Cambiasi si invola verso il centro per cercare il limite da fuori area, punizione da posizione interessante con Rovella sulla palla, respinge la barriera

3′ Cambiaghi si fa tutta la fascia, scorrazza sulla destra e cerca una conclusione, troppo debole termina a lato

2′ punizione per l’Irlanda sulla destra subisce una spallata Kerrigan, quasi un corner, bate Smallbone

1′- Gran tiro di potenza di Pellegri dalla sinistra defilato, devia Maher con la punta del piede

0′ – INIZIO DEL MATCH

