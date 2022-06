Cena degustazione, arte e balli tipici. Ogni settimana presso il frantonio, in via Schiavoni 3 a Spinetoli. Info: 0736.890.027 – 347.865.37.43 – [email protected]

SPINETOLI – Un filo d’olio, il conduttore di una magnifica serata di gusto e ballo tra le dolci colline di Spinetoli.

Il 20 giugno, l’Oleificio Silvestri Rosina ha dato il bentornato a “Spizzica il Piceno”, il consueto appuntamento del lunedì che torna quest’anno dopo due anni di stop forzato.

L’evento inaugurale si è aperto con uno sfiziosissimo “aperitivo del contadino” a base di olive, diverse tipologie di olio extravergine di oliva, tra cui gli olii aromatizzati, e patè di olive. Gli ospiti, per questa prima esperienza di gusto, sono stati accolti nel cuore pulsante del frantoio, tra il fascino di macchinari antichi e moderni impiegati per la spremitura delle olive.

Sotto una coperta di stelle, nello spazio antistante lo stabile, si è poi consumata la cena, composta da un ricco menù: lonza e parmigiano con olio all’arancia, polenta con ragù e olio al limone, fagioli con olio al peperoncino solo alcuni piatti degustati prima di giungere alla vera sorpresa: l’Olio Fresh, ultima novità in casa Silvestri.

Il Fresh è un particolarissimo tipo di olio extravergine di oliva conservato a una temperatura di 6.5 gradi il quale, una volta riportato a temperatura ambiente, mantiene tutta la fragranza e le caratteristiche organolettiche per dieci giorni. Come dice il nome stesso, la particolarità di questo olio risiede nel rilascio al palato di una piacevolissima sensazione di assoluta freschezza.

A conclusione del pasto, biscottini con gocciolate al cioccolato al latte, fondente e al pistacchio e una mousse di ricotta con marmellata di olive nere Leccino.

Il ritmo coinvolgente dei “Piceni Pizzicati” ha poi dato il via al tradizionale ballo, la Pizzica, nel quale si sono cimentati anche gli ospiti della serata, culminata con un affascinante spettacolo di fuochi d’artificio.

Ogni lunedì, per tutta l’estate, l’Oleificio Silvestri Rosina vi aspetta per vivere magiche serate come questa, all’insegna della bontà e del divertimento.

L’oleificio Silvestri Rosina è in via Schiavoni 3 a Spinetoli. Info: 0736.890.027 – 347.865.37.43 – [email protected].

Visita il sito internet http://www.oliosilvestri.it/new/

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.