L’appuntamento è in collaborazione con Regione Marche, Comune di Ascoli Piceno, Fondazione Carisap, Camera di commercio delle Marche, Circolo Cultural-mente Insieme.

ASCOLI PICENO – La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, l’1 luglio porta al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno lo spettacolo “FEDERICO BUFFA – ITALIA MUNDIAL (1982/2022)” che ritorna a grande richiesta nel cartellone della rassegna. Lo spettacolo sarà preceduto dal dialogo tra il grande portiere che ha fatto la storia del calcio DINO ZOFF e il giornalista e scrittore italiano MAURIZIO CROSETTI.

Con la regia di Marco Caronna, Federico Buffa, insieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco il racconto dell’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. Le parate di Dino Zoff, i gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo formidabile storyteller.

Inizio ore 21. Ingresso libero su prenotazione.

PRENOTAZIONE: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/italia-mundial/183487

Biografia Dino Zoff

(Mariano del Friuli, 1942) è dirigente sportivo, ex allenatore di calcio ed ex leggendario portiere. È stato campione europeo nel 1968, campione mondiale nel 1982 e vicecampione mondiale nel 1970 con la Nazionale italiana, che ha anche allenato dal 1998 al 2000. Ha pubblicato Dura solo un attimo, la gloria. La mia vita (2014) e La Coppa più bella del mondo (2022).

Biografia Maurizio Crosetti

(Torino, 1962) è un inviato speciale di «la Repubblica», sulle cui pagine ha raccontato i principali eventi sportivi degli ultimi venticinque anni. Ha scritto libri di sport, un romanzo e una raccolta di favole per bambini. Il suo ultimo libro è La Coppa più bella del mondo (2022) con Dino Zoff.

Biografia Federico Buffa

È un giornalista e telecronista sportivo italiano. Oltre alla sua attività di telecronista di basket e commentatore sportivo, Buffa ha condotto alcune trasmissioni antologiche, sempre a tema sportivo, nelle quali ha dimostrato – secondo Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni” in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo.

Biografia Alessandro Nidi

Direttore d’orchestra, compositore e pianista. Scrive canzoni di musica leggera e ha lavorato con Franco Battiato, Alice e Giuni Russo, Lucio Dalla, Max Gazzè, Sergio Cammariere, Giorgio Conte e molti altri, proponendosi come autore o arrangiatore contaminando il pop e la musica classica. Compone le musiche di scena per diversi teatri italiani, collaborando con i più importanti registi teatrali italiani ed europei e partecipa come pianista e compositore nei più importanti festival internazionali.

La Milanesiana è il più grande festival itinerante che promuove il dialogo tra le arti e quest’anno torna con la sua 23esima edizione dedicata al tema OMISSIONI.

Un festival di respiro internazionale che tesse relazioni tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia e sport e che anno dopo anno diventa sempre più protagonista delle estati italiane.

Dal 4 giugno al 3 agosto, La Milanesiana infatti arriverà in 20 città diverse con oltre 60 incontri ed eventi, accogliendo più di 150 ospiti italiani e internazionali.

Come in tutte le edizioni, l’arte ricopre un ruolo importante all’interno del Festival che quest’anno ospiterà ben 9 mostre in tutta Italia, dal 4 giugno al 15 settembre. I cataloghi delle mostre ospitate quest’anno da La Milanesiana sono editi dalla Fondazione Elisabetta Sgarbi.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata anche quest’anno da Franco Achilli.

La Milanesiana è organizzata da Imarts International Music and Arts e Fondazione Elisabetta Sgarbi, con il Patrocinio del Comune di Milano e della Regione Lombardia.

