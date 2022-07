ASCOLI PICENO – Segue il comunicato stampa, giunto in redazione nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 luglio:

COMMISSIONE TRIBUTARIA ASCOLI PICENO/ CONSORZIO BONIFICA MARCHE

ACCOLTI TUTTI I RICORSI DISCUSSI IN UDIENZA IL 9 GIUGNO

Altri 130 Ricorsi accolti e Cartelle Esattoriali della Tassa Bonifica annullate.

La Commissione Tributaria di Ascoli Piceno 1° Sezione ha trasmesso all’Avv. Fabio Luzi il dispositivo dei rimanenti 130 Ricorsi discussi in Udienza il 9 giugno e tutti accolti. consolidamento di tale indirizzo giuridico della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno è estremamente significativo.

È stata stoppata la pretesa impositiva del Consorzio Bonifica Marche e garantito il Diritto del Cittadino ad avere annullata una Tassa impropria. Una Giustizia Giusta che come la Parabola Evangelica, consente a Davide di vincere su Golia.

Grande è la Soddisfazione dei Ricorrenti e dei promotori della battaglia contro la Gabella di Bonifica. Oggi, per la moltitudine dei Ricorrenti e la popolarità sociale della protesta, entriamo in un contesto politico, si accendono i fari sulla proposta di Legge di Riforma del Consorzio Bonifica Marche in discussione in 2° Commissione Regionale e pronta per andare al voto in Consiglio Regionale.

Dentro la Proposta di Legge che definisce la Missione del Consorzio Bonifica Marche viene impressa, nero su bianco, la esclusione della Tassa impropria di Bonifica.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.