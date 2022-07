OFFIDA – Nuovo evento ad Offida all’interno della rassegna cinematografica “Offida cinema aperto“.

Lunedì 18 luglio, alle ore 21,15, sul piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria della Rocca, il poeta sambenedettese Francesco Casagrande presenterà la sua ultima raccolta di componimenti poetici inediti dal titolo “Fiori e frutti”, dedicata alla figura dell’enologo e insegnante offidano Roberto D’Angelo, recentemente scomparso. Le prefazioni del libro sono state curate da Davide Falcioni, Sergio Vallorani e Rosanna Moretti.

Tre i componimenti che per l’occasione verranno letti dall’autore: “Filare”, “Primavera del frutto” e “Civiltà”.

“Nel redigere, o meglio stilare, tali versi mi ha sostenuto molto probabilmente la sua presenza che da lassù nei cieli mi ha lasciato scovare i termini più pregnanti della sua essenza, perché il suo motore pulsante non cesserà mai di interagire e di far confluire in prossimi progetti scolastici quegli elementi di levità, ma al contempo di caratterialità, che gli erano propri. Il dolore lancinante è difficile da lenire e da colmare, ma si è soliti pensare alla persona di Roberto in riferimento educativo, data la sua professione di insegnante presso l’Istituto agrario Celso Ulpiani di Ascoli Piceno, dove ha forgiato e formato i suoi studenti allo studio e alla pratica della viticoltura – ha dichiarato Casagrande.

