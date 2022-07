ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 17 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I pompieri di Ascoli Piceno sono intervenuti poco dopo le 13 per un incidente stradale lungo la circonvallazione Nord di Ascoli Piceno per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura che si è ribaltata in corrispondenza della rotatoria ex Gil.

La squadra intervenuta ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente incastrato all’interno dell’autovettura. Successivamente hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Sul posto 118 e Carabinieri.

