La premiazione avverrà martedì 2 agosto alle ore 17 nella sede del Comitato Regionale Marche in via Schiavoni ad Ancona

ASCOLI PICENO – Con una lettera arrivata alla società biancoblù direttamente dal Presidente della Figc Regionale, Ivo Panichi, è stato comunicato che la formazione Giovanissimi 2007 del Monticelli Calcio, allenata da Mister Mauro Giorgi, oltre ad aggiudicarsi il titolo di Campioni Provinciali Under 15, ha anche vinto la Coppa Disciplina 2021-2022.

“Nel complimentarmi personalmente – ha scritto il Presidente Panichi – e a nome del calcio marchigiano per il prestigioso risultato ottenuto con la conquista della Coppa Disciplina nel Campionato Provinciale Giovanissimi delegazione di Ascoli Piceno, sono certo di incontrarvi in occasione della cerimonia di premiazione in programma martedì 2 agosto alle ore 17 nella sede del Comitato Regionale Marche in via Schiavoni ad Ancona, per consegnare il dovuto riconoscimento”.

Decisamente soddisfatto il Presidente del Monticelli Calcio, Francesco Castelli ha subito contattato il responsabile del settore giovanile, Pietro Zaini, l’allenatore Mauro Giorgi, il collaboratore Cristiano Fratoni, il preparatore atletico Federico Porfiri e quello dei portieri Gianluigi Pompei, per comunicare il grandissimo risultato ottenuto a soli nove mesi dalla nascita di questa squadra formata da atleti provenienti da altre realtà calcistiche picene, purtroppo delusi dalle precedenti esperienze.

Il direttore Zaini e soprattutto Mister Giorgi sono riusciti infatti a riportare entusiasmo e voglia di riscatto in questi ragazzi, molti dei quali volevano addirittura abbandonare il calcio, e hanno costruito una squadra forte, corretta e rispettosa delle regole, degli avversari e soprattutto degli arbitri. Principi di Fair-Play che purtroppo spesso non sono così attuati.

Il presidente Francesco Castelli e il responsabile del settore giovanile Pietro Zaini, hanno sottolineato come sia importante e prestigioso un riconoscimento del genere: vincere la coppa disciplina dopo aver vinto il campionato provinciale, conferma il grande lavoro che la società e lo staff del settore giovanile del Monticelli Calcio fa quotidianamente con i suoi ragazzi.

Ai ragazzi, allo staff e ai genitori vanno quindi i complimenti della società per il riconoscimento ottenuto

