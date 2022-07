Gara valida per i trentaduesimi di Coppa Italia, in programma domenica 7 agosto, alle ore 17e45, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

ASCOLI PICENO – Sono in vendita i biglietti per assistere alla partita Venezia – Ascoli, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023, in programma domenica 7 agosto, alle ore 17:45, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia.

Il prezzo del biglietto per il settore Curva Ospiti è di 11,50 € (compresa prevendita). E’ possibile acquistare il biglietto per il settore Ospiti sul circuito Vivaticket (online o nei punti vendita autorizzati) fino alle ore 19 di sabato 6 agosto.

Link per consultare i punti vendita o per l’acquisto online: https://veneziafc.vivaticket.it/it/event/coppa-italia-22-23-venezia-venezia-ascoli/186424

L’Ascoli sta effettuato ieri gli ultimi allenamenti nel ritiro di Cascia, i bianconeri, hanno fatto oggi rientro ad Ascoli Piceno chiudendo la prima parte di preparazione precampionato.

Il Venezia si avvia alla conclusione della prima parte del ritiro pre-stagionale con la seconda amichevole estiva a Rogla. I lagunari hanno affrontato l’NK Krško, club militante nella seconda divisione slovena, superando gli avversari per 4-0.

