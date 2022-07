Domenica 31 luglio, alle ore 21,15, In piazza della Libertà, andrà in scena “Cenerentola in bianco e nero” di “Proscenio Teatro Ragazzi” con attori, pupazzi animati e la partecipazione del pubblico.

CASTEL DI LAMA – Primo appuntamento in piazza della Libertà a Castel di Lama, domenica 31 luglio, alle ore 21,15, con “Colline a vapore“, manifestazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie, promossa dall’Unione comuni vallata del Tronto, con la collaborazione dei comuni di Castel di Lama e Offida. Il progetto, parte del circuito interregionale Marameo Festival, è nato quest’anno e vede insieme cinque regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e ben 43 comuni, uniti per quella che è oggi in Italia la più grande festa del teatro per l’infanzia e la gioventù.

In scena “Cenerentola in bianco e nero” una fortunatissima produzione di “Proscenio Teatro Ragazzi” con attori, pupazzi animati e la partecipazione del pubblico, cui spetterà di decidere se adottare la versione bianca della favola, quella di Charles Perrault, cioè quella del perdono, resa anche celebre dalla versione di Walt Disney, oppure quella nera, scritta dai fratelli Grimm, dove, invece, viene punita l’arroganza delle sorellastre e della matrigna. Si entrerà nel racconto di una storia che ha sfidato il tempo e che continua ancora oggi ad appassionare intere generazioni di bambini, e non solo.

L’ingresso è libero, non è necessaria la prenotazione, lo spazio sarà accessibile fino a esaurimento delle sedie disponibili.

Per informazioni: 335 5268147.

