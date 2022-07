ASCOLI PICENO – Nei giorni scorsi si è ricostituito, dopo 2 anni di pandemia, l’Organismo Paritetico Provinciale di Confindustria e CGIL, Cisl, Uil di Ascoli Piceno, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’Organismo è composto di 6 membri: per Confindustria, Corrado Alfonsi, Claudia Nicolai e Lamberto Marchei; per la CGIL Barbara Nicolai, per la CISL Teresa Ferretti, per la UIL Guido Bianchini

Compito, così come previsto dal D.lgs n.81/2008 e dal recente D.lgs n.146/2021, è di supportare le aziende nell’organizzazione delle misure sulla sicurezza sul lavoro, nella formazione, nelle controversie nel sistema di qualificazione delle aziende, nella asseverazione.

Eletto il presidente, che ha un mandato biennale, alternato tra le parti, nella persona di Lamberto Marchei.

Nel corso della riunione è stato anche espresso parere positivo su un progetto Isi 2021, per fondi Inail, su Asse n.1.

