Il secondo appuntamento di “Colline a vapore”, nell’ambito del festival teatrale per l’infanzia, è per sabato 6 agosto, alle ore 19, in piazza del Popolo, con lo spettacolo della compagnia teatrale umbra “Tieffeu”, storica formazione del teatro di figura.

OFFIDA – Secondo appuntamento con “Colline a vapore”, il progetto che fa parte del circuito interregionale “Marameo Festival”, un format che vede la collaborazione di cinque regioni (Abruzzo, Calabria, Lazio, Marche e Puglia) e di 43 comuni per la più grande festa del teatro per l’infanzia in Italia. L’iniziativa è promossa dall’Unione comuni vallata del Tronto con la collaborazione del comune di Offida.

Sabato 6 agosto, alle ore 19, in piazza del Popolo a Offida va in scena “Favole al telefonino“, una fortunatissima produzione della compagnia umbra “Tieffeu” , una delle formazioni storiche del teatro di figura italiano, riconosciuta da più di vent’anni dal MIC. Uno spettacolo divertentissimo fatto da un mix straordinario di attori e pupazzi, una tecnica che questa formazione ha sviluppato nel tempo e che gli consente di passare agevolmente da un piano all’altro della narrazione anche grazie a una bella interazione tra attori e pubblico. Un’ora di sano divertimento, ma anche di riflessione su quello che è diventato un preoccupante abuso tra le nuove generazioni, ispirato all’opera di uno dei più grandi scrittori italiani per l’infanzia: Gianni Rodari.

L’ingresso è libero senza obbligo di prenotazione.

Per informazioni: 335 5268147

