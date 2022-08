Modifiche dal 22 agosto dovute all’esecuzione dei lavori di sistemazione della pista ciclo-pedonale, con conseguenti modifiche della viabilità in piazzale Rozzi e riordino delle fasi semaforiche degli impianti siti in via Zeppelle presso le intersezioni con via Circonvallazione Nord, via Esino e via del Giordano

ASCOLI PICENO – Ordinanza dirigenziale n. 523 del 17/08/2022. Regolamentazione della circolazione stradale in ponte dei S.S. Filippo e Giacomo per l’esecuzione dei lavori di sistemazione della pista ciclo-pedonale, con conseguenti modifiche della viabilità in piazzale Rozzi e riordino delle fasi semaforiche degli impianti siti in via Zeppelle presso le intersezioni con via Circonvallazione Nord, via Esino e via del Giordano

Ritenuto opportuno emanare specifica ordinanza per regolamentare opportunamente la circolazione stradale in Ponte dei S.S. Filippo e Giacomo e nelle altre vie comunque interessate, si ordina di istituire, a decorrere da lunedì 22 agosto p.v. e fino al 31 dicembre 2022 con orario 0-24, salvo proroghe, la seguente regolamentazione della circolazione stradale in Ponte dei S.S. Filippo e Giacomo e per le strade afferenti:

l’interdizione del transito veicolare e pedonale, nei due sensi di marcia, in Ponte dei S.S. Filippo e Giacomo;

il divieto di sosta rimozione coatta su tutti i lati del Ponte S.S. Filippo e Giacomo e vie afferenti utili per la realizzazione delle aree di cantiere;

qualora venisse ritenuto necessario od opportuno l’interdizione del transito veicolare in Via Tolignano, per il tratto compreso tra la Via Zeppelle e la Via Tevere;

l’obbligo di svolta a destra in Via Zeppelle per tutte le provenienze dalla Via Tevere est;

l’obbligo di proseguire diritto (direzione est) in Via Tevere per tutte le provenienze da Via Zeppelle ovest;

l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Via della Repubblica per tutte le provenienze dalla Via S.S. Filippo e Giacomo;

l’obbligo di proseguire a destra in direzione della Via SS. Filippo e Giacomo per tutte le provenienze da Via della Repubblica;

l’obbligo di svolta obbligatoria a destra per le provenienze da Via Lucania (accesso est) all’intersezione con Via della Repubblica;

gli obblighi di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 6 e 7 si intendono validi per tutti gli utenti ad esclusione dei residenti all’interno dei tratti stradali compresi tra l’intersezione di Via S.S. Filippo Giacomo/Via della Repubblica e fino all’innesto al predetto ponte e tra il limite est di quest’ultimo fino all’intersezione con la Via Zeppelle;

Si ordina, altresì, di istituire, a decorrere da lunedì 22 agosto p.v. e fino al 31 dicembre 2022 con orario 0-24, salvo proroghe, al fine di limitare gli inevitabili disagi a carico della circolazione stradale derivanti dallo svolgimento dei lavori in argomento, con prevedibile maggiore incidenza in occasione della riapertura degli uffici, degli opifici industriali, ecc. dopo il periodo feriale e delle successiva ripresa delle lezioni scolastiche nel mese di settembre p.v:

la modifica della configurazione della circolazione stradale in Viale/Piazzale C.Rozzi nonché nelle via afferenti nel modo rappresentato nella planimetria allegata al presente atto per formarne parte sostanziale ed integrante;

la modifica delle fasi semaforiche dell’impianto ubicato in Via Circonvallazione Nord presso l’intersezione con la Via Zeppelle, in accordo ai flussi di traffico previsti alla planimetria di cui al precedente punto “10”;

la modifica delle fasi semaforiche dell’impianto ubicato in Via Zeppelle presso le intersezioni con la Via Esino e con la Via del Giordano, al fine di limitare la possibilità del formarsi di code in Via Zeppelle e quindi favorire maggiormente il transito su quest’ultima via

