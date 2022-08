ASCOLI PICENO – L’organizzazione della notte bianca di Monticelli rende noto che l’artista Edoardo Vianello è tornato a casa e sta bene.

“Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per sapere come stessi – fa sapere Vianello – ho dovuto fare degli accertamenti e, fortunatamente, potrò proseguire il mio tour“.

E continua: “Purtroppo ho ancora qualche giorno di convalescenza e non potrò presenziare, come avrei tanto voluto, alla Notte di Bianca ad Ascoli nel quartiere di Monticelli, ma prometto che tornerò presto. Ci tenevo particolarmente a eseguire il mio spettacolo in una città che ho visitato già tante volte e che reputo bellissima. Un grazie particolare alla collega Luisa Corna che mi ha sostituito all’ultimo minuto dimostrando una grande generosità e professionalità”.

