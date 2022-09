ASCOLI PICENO – Brutte notizie in casa bianconera.

A seguito del contrasto di gioco, verificatosi ieri al Del Duca nel corso della partita di campionato Ascoli-Cittadella fra l’attaccante veneto Tounkara e Nicola Leali, il portiere bianconero ha avuto la peggio. Il numero uno si è sottoposto a radiografia al polso che ha riscontrato la frattura dell’ulna sinistra.

Nei prossimi giorni Leali si sottoporrà a intervento chirurgico.

I tempi di recupero saranno valutati dopo l’intervento.

“Purtroppo ieri, a seguito di uno scontro di gioco, mi sono fratturato l’ulna. Questo mi porterà a stare lontano dal campo per un po’ di tempo. Sarà sicuramente dura, ma ci metterò il massimo impegno per recuperare nel miglior modo possibile. Sarà comunque anche questo un periodo per imparare cose nuove” – così il portiere bianconero Nicola Leali dopo l’infortunio riportato ieri.

