Dal 5 settembre l’attrice ascolana sarà impegnata in Umbria nelle riprese del film per la regia di Ivan Polidoro,

ASCOLI PICENO – Al via le riprese del film “New Life” che vede protagonista l’attrice ascolana Giorgia Fiori.

Direttamente dalla 79esima edizione della mostra del cinema di Venezia, dove è stata premiata da Andrea Viganó e da Daniele Urciuolo, ideatori di “Younger’s in movie”, dal 5 settembre, l’attrice ascolana sarà impegnata in Umbria nelle riprese del film “New Life” di Ivan Polidoro, prodotto dalla Movie Factory srl di Roma e realizzato con la Umbria Film Commission.

Nel film Aldo, un anchorman in crisi, alla morte del patrigno, eredita il casale in campagna dove ha trascorso gran parte dell’infanzia. Depresso e in attesa di una risposta per la ripresa di un suo vecchio programma televisivo, manda la sua giovane assistente Susy,

interpretata da Giorgia Fiori, a sbrigare le pratiche burocratiche. Susy, però, si troverà di fronte una situazione del tutto inaspettata.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.