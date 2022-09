COMUNANZA – Raffica di controlli dei Carabinieri Forestali di Comunanza nell’ambito dell’’Operazione “Diana”, partita da una segnalazione pervenuta al numero verde di emergenza ambientale “1515”: le attività investigative condotte dai militari hanno portato alla luce numerose violazioni di legge; in totale sono state identificate e sanzionate 8 persone tra trasgressori e obbligati in solido per gli illeciti commessi.

Segue il comunicato del Gruppo di Ascoli Piceno dei Carabinieri Forestali:

«L’Operazione “DIANA”, iniziata nei primi giorni del mese di settembre in seguito ad una segnalazione pervenuta al numero verde di emergenza ambientale “1515”, si è conclusasi in data odierna.

Le attività investigative condotte dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Comunanza (AP) hanno portato alla luce numerose violazioni di legge che hanno comportato la contestazione e la notifica di ben 15 sanzioni amministrative per un ammontare totale di alcune migliaia di euro. In totale sono state identificate e sanzionate 8 persone tra trasgressori e obbligati in solido per gli illeciti commessi.

I militari hanno accertato diverse violazioni di legge che hanno riguardato diversi settori della normativa: si va dalla detenzione di cani privi di microchip al mancato trasferimento di proprietà degli animali (procedura che è obbligatoria) fino alla detenzione dei cani in luoghi non idonei al loro stato di benessere, in violazione al Regolamento Regionale n. 2 del 13 novembre 2001 (di attuazione della Legge Regionale numero 10 del 20 gennaio 1997 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo e s.m.i.”).

I Carabinieri Forestali evidenziano che è buona norma non affidare gli animali d’affezione in maniera incauta a persone non ben conosciute senza accertarsi preventivamente – per quanto possibile – della loro competenza e serietà, verificando inoltre che la struttura di ricovero sia in regola con le normative vigenti.

A tale riguardo, è bene far conoscere che i canili o i rifugi adibiti alla custodia, al mantenimento o all’allevamento dei cani, devono possedere i seguenti requisiti: dotazione di box individuali o collettivi così strutturati:

1) una parte coperta con annesse cucce ben coibentate ed impermeabilizzate che fornisca protezione dalle temperature e dalle condizioni climatiche avverse;

2) una parte scoperta con una superficie minima per capo di almeno 8 mq per il singolo capo più 4 mq per ogni successivo capo;

3) il pavimento dei box deve essere costruito con pendenza idonea a consentire il deflusso delle acque di lavaggio; i pianali rialzati, all’interno delle cucce, devono essere in materiale plastico o listelli in legno;