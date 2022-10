UGENTO (LE) – Le Marche fanno il pieno di premi ai Food&Travel Italia Awards 2022. Si è svolto nella serata di sabato 1 ottobre, nella cornice del Vivosa Resort di Ugento in provincia di Lecce, il prestigioso evento annuale Food&Travel in collaborazione con Regione Puglia e patrocinato da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo.

Durante la serata di gala, presentata Pamela Raeli e dal giornalista Giuseppe Di Tommaso de “La Vita in Diretta”, con l’attrice Martina Stella ospite d’onore, sono state premiate le eccellenze italiane e internazionali che si sono distinte per qualità, professionalità e servizi nel settore del food, vino, del turismo, imprenditoria e cultura. Le Marche protagoniste con Moreno Cedroni premiato Chef dell’Anno, Daniele Bartocci (Sviluppo Nuovi Mercati Tre Valli) come giornalista dell’anno e Velenosi Vini premiato come Vino Rosato dell’Anno (Marche Rosato Igt Rosè 2021). I tre hanno ritirato sul palco dei Food&Travel Awards l’illustre riconoscimento. Di seguito le motivazioni dei Food&Travel (https://www.foodandtravelitalia.it/awards-2022/) che premiano il meglio dell’Italia del cibo e del turismo.

Lo chef, Moreno Cedroni. Quando si parla cucina innovativa non si può che parlare di lui: è l’innovazione che si fa spirito d’avanguardia, che ribalta le regole codificate dalla tradizione, che traccia nuove visioni dove tutto sembra possibile. Passione senza limiti, creatività innata, ricerca e studio come bussola quotidiana hanno dato vita a uno dei maestri internazionali della cucina contemporanea, che diverte, sorprende, stupisce, inventa: in una parola rivoluziona. Con un approccio ludico che dà vita a proposte sempre credibili e di gusto.

Velenosi Vini. Vino Rosato dell’anno MARCHE ROSATO IGT “Rosè” 2021 VELENOSI – Un Rosé brillante, dal naso fresco e aromatico. Apre su piacevoli sfumature floreali di viola e rosa, seguite da piccoli frutti rossi, con succo di lampone e ribes in primo piano. Al palato esprime bilanciate morbidezze e gradevoli ritorni fruttati, con un sorso brioso, fresco e sapido.Un vino elegante e bello… da principessa.

Daniele Bartocci. Mentalità vincente, determinazione e belle maniere unite ad un importante bagaglio culturale… un protagonista indiscusso del panorama giornalistico italiano.

