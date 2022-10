ASCOLI PICENO – Il Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, neo-Comandante della Legione Carabinieri delle Marche, ha visitato per la prima volta il Comando Provinciale di Ascoli Piceno. A riceverlo il Colonnello Giorgio Tommaseo, assieme a una rappresentanza del personale in servizio ed in congedo.

Segue la nota dell’Arma di Ascoli:

«Nella mattinata di martedì, il Generale di Brigata Salvatore Cagnazzo, che ha assunto di recente il Comando della Legione Carabinieri Marche, ha visitato per la prima volta il Comando Provinciale di Ascoli Piceno. Ad accoglierlo, insieme al Comandante provinciale, Col. Giorgio Tommaseo, tutti gli Ufficiali della Provincia, inclusi i Comandanti di Compagnia di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, una rappresentanza di Comandanti di Stazione, di militari in servizio nell’ambito del Comando Provinciale nonchè dell’Associazione Carabinieri in congedo.

Il Generale, durante la riunione tenuta con il personale, si è soffermato sull’importante funzione svolta dai Carabinieri nella costante e rassicurante presenza e visibilità sul territorio attraverso, in particolare, i Comandi di Stazione, il cui obiettivo primario è quello di garantire sicurezza anche e soprattutto in virtù del costante contatto con i cittadini. Nella circostanza ha ringraziato tutto il personale per la dedizione ed i risultati costantemente garantiti e, forte della lunga esperienza ”sul campo”, ha assicurato loro la piena ed incondizionata disponibilità nel guidarli e supportarli nelle quotidiane e spesso gravose incombenze di chi opera sul territorio.

Il Colonnello Giorgio Tommaseo, dopo averlo ringraziato per la sensibilità e la vicinanza manifestata nei confronti del personale nonché per l’attenzione all’attività operativa che i Carabinieri svolgono nella giurisdizione picena, ha confermato al Generale Cagnazzo l’impegno a garantire professionalità ed impegno massimi, a sostegno della sua linea di Comando, in favore della collettività e dell’Istituzione.

Successivamente, l’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Procuratore Capo della Repubblica di Ascoli Piceno, Dr. Umberto Monti, il quale, durante il colloquio, dopo aver ripercorso le attività investigative recentemente concluse con successo dall’Arma e quelle in corso di svolgimento, ha espresso profondo apprezzamento per la preziosa e costante collaborazione fornita dai Carabinieri per l’assolvimento di tutte le missioni istituzionali demandatele, in particolare per ciò che attiene alla Polizia Giudiziaria».

