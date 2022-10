Le due auto si sono scontrate in un tratto a corsia unica per via dei lavori. I due feriti sono stati trasportati all’Ospedale Mazzoni

CASTEL DI LAMA – Incidente sull’Ascoli-Mare: intorno alle 17 di ieri pomeriggio, due auto si sono scontrate all’altezza di Castel di Lama in un tratto a corsia unica per via dei lavori. Il tamponamento è avvenuto in direzione San Benedetto: due i feriti, fortunatamente non gravi, soccorsi dall’ambulanza e trasportati all’ospedale Mazzoni di Ascoli. Sul posto è intervenuta, insieme ai sanitari del 118, anche una pattuglia della Polizia Stradale.

