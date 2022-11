ASCOLI – Grande partecipazione di lavoratrici e lavoratori Av5 al Presidio, Usb Nursind e Nursing Up, davanti Ospedale di Ascoli Piceno per rivendicare Salario Diritti Dignità

Assunzioni stabili da graduatorie di Concorso, Verticalizzazioni, Proroga precari, circa 200 lavoratori in scadenza al 31\12\2022, stabilizzazioni i temi al centro della protesta.

A seguito del fallito tentativo in Prefettura del 24 ottobre e in attesa della convocazione in Regione Marche per il 9 novembre, dove ci si attendono risposte concrete rispetto a: la restituzione di 495 mila euro del Fondo Produttività 2021 ai lavoratori comparto e relativo pagamento a saldo; la rideterminazione del Fondo Contrattuali che come evidenziato e è inferiore rispetto alle altre Aree Vaste di circa 1000 euro pro-capite, generando di fatto una disparità di trattamento economico per i lavoratori dell’Av5.

Dopo il fallito tentativo di raffreddamento in Prefettura, i lavoratori attendono ora l’incontro in Regione Marche già fissato per il 9 novembre.

