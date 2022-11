Le sedute, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, si svolgono ad Ascoli presso la Palestra Phisiko Restyle Gym, in via dell’Aspo, ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 18, a San Benedetto del Tronto presso l’Hotel Quadrifoglio in via Pasubio (il martedì alle 21 e il venerdì alle 19) e a Pagliare presso Danzarte in via 8 Marzo (il lunedì o il giovedì alle 9)

ASCOLI PICENO – In occasione della Giornata mondiale del diabete, prevista per il 14 novembre, i dirigenti del Circolo Acli Asd Aps Romero rinnovano l’invito ai cittadini a praticare lo yoga che ha notevoli benefici per la salute di persone di ogni età.

In uno studio australiano, infatti, sono state monitorizzate ben 842 persone di sesso maschile tra i 30 ed i 78 anni a cui era stato diagnosticato un diabete mellito o diabete di tipo 2. La pratica costante dello yoga ha avuto effetti benefici sia sul controllo glicemico, e di conseguenza un miglioramento dei valori sul diabete di tipo 2.

Il Circolo Acli Asd Aps Romero realizza ormai da anni corsi di ginnastica finalizzati alla salute ed al fitness con metodo yoga olistico.

Le lezioni, tenute dall’insegnante Eugenia Brega, si svolgono ad Ascoli presso la Palestra Phisiko Restyle Gym, in via dell’Aspo, ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 18, a San Benedetto del Tronto presso l’Hotel Quadrifoglio in via Pasubio (il martedì alle 21 e il venerdì alle 19) e a Pagliare presso Danzarte in via 8 Marzo (il lunedì o il giovedì alle 9).

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

I benefici della pratica regolare dello yoga non sono collegati solo al diabete. Praticando questa disciplina si possono migliorare la forza e la flessibilità, influire positivamente sulla muscolatura e controllare variabili fisiologiche come pressione sanguigna, frequenza cardiaca e respirazione.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.