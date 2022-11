SPINETOLI – Incidente difficile da decifrare, quello avvenuto nella serata di ieri, dopo le 22.30, a Pagliare del Tronto, frazione di Spinetoli, lungo la SS4 Salaria. Una Fiat Punto è finita fuori strada e sul posto, in seguito alla segnalazione effettuata da alcuni passanti, sono giunti i Vigili del Fuoco del Comando di Ascoli e la Polizia Stradale del distaccamento di San Benedetto. Dentro la macchina, però, al momento dell’arrivo dei soccorritori non c’era nessuno: il conducente del veicolo aveva fatto perdere le proprie tracce. Gli agenti sono al lavoro per rintracciare il titolare del veicolo e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non risultano altri veicoli coinvolti.

