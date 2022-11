PROGRAMMA

18 NOVEMBRE 2022

PLENARIA – Sala Loggia dei Mercanti ore 9:00

SALUTI ISTITUZIONALI E CERIMONIA DI APERTURA – ORE 9.00

Gino Sabatini (Presidente della Camera di Commercio delle Marche)

Roberto Viola (Direttore DG Connect Commissione Europea)

Mattia Fantinati (Presidente Associazione IGF Italia già sottosegretario alla Pubblica Amministrazione)

Andrea Prete (Presidente Unioncamere)

Gian Luca Gregori (Rettore dell’Università Politecnica delle Marche)

Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche)

Valeria Mancinelli (Sindaco di Ancona e Presidente ANCI Marche)

Darco Pellos (Prefetto di Ancona)

Francesco Paorici (Direttore di AgID)

Mauro Minenna (Capo Dipartimento Trasformazione Digitale)

IL FUTURO ALLE PORTE: NUOVE SFIDE E PROSPETTIVE PER LE COMPETENZE DIGITALI ORE 11.00

Paola Pisano (Professore associato di Economia e Gestione delle Imprese e dell’Innovazione presso l’Università di Torino già Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale)

Giuseppe Tripoli (Segretario Generale Unioncamere)

Stefano Epifani (Presidente del Digital Transformation Institute)

Elena Musi (Professore associato di Comunicazione e Media presso l’Università di Liverpool e Ricercatrice IDMO)

Felicia Pelagalli (Fondatrice e CEO di Culture)

Moderatore: Nello Iacono (Coordinatore programma Repubblica Digitale – Dipartimento per la Trasformazione Digitale)

LO STATO DELLA CONNETTIVITÀ IN ITALIA – ORE 12.00

Aldo Milan (Responsabile Progetto BBmap AGCOM)

Maurizio Goretti (Direttore Generale Namex)

Alessandra Sponchiado (Direttore Generale TWT)

Claudio Allocchio (Senior Manager e Advisor GARR)

Alberto Nava (Direttore marketing Mainstreaming)

Moderatore: Innocenzo Genna

LA STRATEGIA NAZIONALE SULLA CYBERSECURITY E LA COMPETITIVITÀ – ORE 14.00

Vittorio Calaprice (Rappresentanza in Italia della Commissione Europea)

Roberto Basso (Director External Affairs & Sustainability Wind Tre S.p.A.)

Marco Pierpaoli (Giunta Camera Commercio delle Marche delega alla digitalizzazione)

Rappresentante Confindustria

Rodolfo Mecozzi (Cybersecurity e Digital Protection, EY Advisory S.p.A.)

Laura Castelnovo (Samsung Electronics Italia)

Stefania Ducci (Agenzia sulla Cybersicurezza Nazionale)

Moderatore: Marco Baldi (Università Politecnica delle Marche)

CYBERSECURITY PER GLI ASSET AZIENDALI: GLI STRUMENTI A TUTELA DELLE IMPRESE – ORE 15.30

Andrea Sammarco (Vice Segretario Generale Unioncamere)

Paolo Atzeni (Agenzia per la Cybersicurezza nazionale)

Fabio Martinelli (CNR Istituto di Informatica e Telematica)

Leonardo Querzoni (Presidente Competence center Cyber 4.0)

Antonio Tonini (Direttore Mercato Camere di Commercio InfoCamere)

Moderatore: Antonio Romeo (Direttore Dintec)

EVOLUZIONE DI IGF IN AMBITO INTERNAZIONALE – ORE 16.40

Paul Mitchell (Chair of the IGF MAG)

Pearse O’Donohue (Director Future Networks Directorate of DG CONNECT)

Lise Fuhr ETNO (General Director)

Anriette Esterhysen (Senior Advisor on Internet Governance and Convenor of the African School on Internet Governance)

Anja Gengo (IGF NRIs Coordinator)

Riccardo Villa (Ministry of Foreign Affairs) (tbc)

Moderatore: Concettina Cassa (AgID)

19 NOVEMBRE 2022

PLENARIA – Sala Loggia dei Mercanti ore 9:30

LA NUOVA REGOLAMENTAZIONE EUROPEA DI INTERNET – ORE 9.30

Filomena Chirico (Membro Cabinet Commissario Breton)

Laura Aria (Commissario AGCOM)

Andrea Pezzoli (Direttore Generale Area Concorrenza AGCM)

Giuseppe Pasceri (CEO subito.it)

Angelo Mazzetti (Meta)

Moderatore: Innocenzo Genna

TECNOLOGIE E RAPPORTO DI LAVORO: IMPATTO SUI DIRITTI DELL’INDIVIDUO – ORE 10.30

Gianpiero Belligoli (Vicepresidente Associazione Giuslavoristi Italiani)

Sauro Rossi (Segretario Generale Cisl Marche)

(Confindustria) tbc

Moderatore: Alessandro Lucchetti (Senior Partner Studio Lucchetti & Ass.)

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE NEGLI ENTI LOCALI SFIDE E OPPORTUNITÀ – ORE 11.30

Benedetto Perroni (Segretario Generale Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali)

Fabio Troiani (Segretario Comunale Apiro Appignano Poggio San Vicino)

Corrado Baldelli (Architetto Interporto Marche)

Alessandro Lucchetti (Senior Partner Studio Lucchetti & Ass.)

Moderatore: Avv. Francesca Paoletti (Senior Partner Studio Lucchetti & Ass.)

IL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE MARCHE ED AMAZON – ORE 12.30

Rita Malvasi (Public Policy Manager Amazon Italia)

TECNOLOGIE EMERGENTI NEL SETTORE AGROALIMENTARE – ORE 13.00

Luigi Ledda (Università Politecnica delle Marche)

Graziano Brandoni (Azienda Agricola Agricola Brandoni)

Deborah Pacetti (Università Politecnica delle Marche)

Ancuta Nartea (CEO Integrity Key)

Vincenzo Viola (Business Strategic Advisor WISESIDE SRL)

Luca Saccomandi (Società Agricola Nonno Ciro)

Tommaso di Sante (Membro di Giunta per il settore Agricoltura Camera di Commercio delle Marche)

Moderatore: Davide Neri (Università Politecnica delle Marche)

WEB 3.0: INNOVAZIONE E METAVERSO – ORE 14.30

Domenico Ursino (Università Politecnica delle Marche)

Costanza Andreini (Meta)

Marco Pierani (Euroconsumers)

Luca Marinelli (Università Politecnica delle Marche)

Moderatore: Augusto Preta (International Institute of Communications – IIC)

RISULTATI DI DIGITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE OPERANTI NELLE MARCHE – ORE 15.30

Valerio Temperini (Università Politecnica delle Marche)

Fabio Musso (Università di Urbino)

Daniele Rossi (Università di Camerino)

Francesca Spigarelli Dominique Lepore (Università di Macerata)

Massimiliano Polacco (Membro di Giunta con delega al Turismo Camera di Commercio Marche)

Moderatore: Gian Luca Gregori (Rettore Università Politecnica delle Marche)

IGF ITALIA NEL PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DEL PAESE – ORE 16.30

Guido Scorza (Componente Garante Privacy)

Roberto Bedani (Direttore Confindustria Digitale)

Paolo Ghezzi (Direttore Generale Infocamere)

Moderatore: Mattia Fantinati (Presidente Associazione IGF Italia già sottosegretario alla Pubblica Amministrazione)

PROMUOVERE LE COMPETENZE DIGITALI CON LA SCUOLA DI IGF ITALIA – ORE 17.30

Anja Gengo (IGF NRIs Coordinator)

Carmina Laura Giovanna Pinto (Direzione Scolastica Regionale – Coordinatore generale gruppo)

Moderatore: Annamaria Marconi (Unioncamere – Dintec)

CERIMONIA DI CHIUSURA – ORE 18.00

Andrea Prete (Presidente Unioncamere)

Andrea Maria Antonini (Assessore alla Digitalizzazione della Regione Marche) (tbc)

Gino Sabatini (Presidente della Camera di Commercio delle Marche)

18 NOVEMBRE 2022

SESSIONI IN PARALLELO ON LINE – ORE 11.00

LE PIATTAFORME PER LA SOSTENIBILITÀ DI ECOSISTEMI TERRITORIALI COMPLESSI – ORE 11.00

Francesco Baldoni (Agenzia per l’Italia Digitale)

Ivana Borrelli (Head of Marketing 5G and Vertical IOT-TIM)

Pier Luigi Carugno (DG Comune di Pescara, componente direttivo ANDIGEL)

Gaetano Di Tondo (Vice Presidente Olivetti)

Roberta Lombardi (Assessore Innovazione Regione Lazio)

Giorgio Pacelli (MigliorAttivamente Associazione di Promozione Sociale)

Moderatore: Michele Plateroti (TIM)

INTERNET QUANTISTICO SFIDE E OPPORTUNITÀ: LE IMPRESE E LA RICERCA – ORE 12.00

Claudio Cicconetti (Consiglio Nazionale delle Ricerche)

Fabrizio Pirri (Istituto Italiano di Tecnologia/Politecnico di Torino)

Alberto Fietta (IBM Consulting)

Antonio Manzalini (Innovation Gruppo TIM)

Angelo Astorino (Consiglio Nazionale degli Ingegneri)

Alberto Tavani (Cassa Depositi e Prestiti)

Moderatore: Bartolomeo Montrucchio (Politecnico di Torino)

DISINFORMAZIONE LA SECONDA GUERRA CHE SI COMBATTE IN UCRAINA – ORE 14.00

Paula Gori (Secretary general EDMO)

Alberto Rabbacchin (Commissione Europea)

Francesco Sciacchitano (AGCOM)

Alessandra Paradisi (IDMO)

Moderatore Giacomo Mazzone (Eurovisioni) – Co Moderatore Erik Lambert

LE SFIDE ED OPPORTUNITÀ DI INTERNET – ORE 16.00

Luana Lavecchia (Tik Tok)

Emilio Carelli (Giornalista)

Modera: Debora Barletta (Trainer e Youth worker – Membro del Comitato Direttivo di YouthIGF Italy)

19 NOVEMBRE 2022

SESSIONI IN PARALLELO ON LINE – ORE 9.00

SANITÀ DIGITALE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: UN BINOMIO POSSIBILE – ORE 9.00

Silvia Melchionna (Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali)

Luca Di Leo (Vicepresidente Associazione protezione diritti e libertà privacy)

Luciano Delli Veneri (Comitato Scientifico protezione diritti e libertà privacy)

Pinuccia Carena (Innovazione e Sicurezza Informatica e Ciclo della Performance ASL)

Mauro Grigioni (Centro Nazionale Tecnologie Innovative ISS)

Gianluca Di Ascenzo (Presidente Codacons)

Roberto Triola (Capo Area Trasformazione Digitale/Direzione Centro Studi di Farmindustria)

Moderatore: Gloria Maria Paci

LA CARTA DEI DIRITTI DI INTERNET I NUOVI PRINCIPI EUROPEI – ORE 10.30

Anna Cinzia Bonfrisco (Parlamentare Europeo Intergruppo AI)

Guido Camera (Presidente Italia Stato di Diritto)

Mauro Santaniello (UNISA)

Moderatore Andrea Beccalli (ICANN)

UN DECENNIO DI OPEN DATA: UNA VITTORIA A METÀ? – ORE 11.30

Andrea Borruso (OnData APS)

Francesca De Chiara (FormezPA)

Stefano Quintarelli (settore privato)

Giovanni Paolo Sellitto (ANAC)

Andrea D’Eramo (SAS)

Annalisa Barla (Università di Genova)

Moderatore: Riccardo Nanni (Fondazione Bruno Kessler)

GIOVANI E INTERNET GOVERNANCE: OPPORTUNITÀ E COINVOLGIMENTO – ORE 16.00

Massimiliano Stucchi (Internet Society’s Regional Technical Advisor for Europe)

Umut Pajaro Velasquez (Internet Society Permanent Group on Gender Issues)

Veronica Piccolo (Internet Society Youth Standing Group)

Riccardo Nanni (Fondazione Bruno Kessler)

Diletta Huyskes (Privacy Network e dottoranda UniMi) (tbc)