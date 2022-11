Oltre all’Amministrazione comunale, erano presenti alcune classi dell’Isc di Spinetoli, associazioni locali e rappresentanti di On the Road

SPINETOLI – Nella mattinata del 25 novembre, per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è stata istallata una panchina rossa in Piazza Kennedy a Pagliare del Tronto.

Oltre all’Amministrazione comunale, erano presenti alcune classi dell’Isc di Spinetoli, associazioni locali e rappresentanti di On the Road.

“Nel 2022 sono state 104 le donne vittime di femminicidio – commenta l’Assessore Germana Gagliardi – Oltre il 50% a causa di compagni o ex compagni. Con l’istallazione della panchina rossa, l’Amministrazione di Spinetoli vuole sensibilizzare la cittadinanza nei confronti di questo tipo di violenza. Fondamentale è stata la presenza degli studenti: se l’istruzione e cultura sono fondamentali per il cambiamento, coinvolgerli in eventi simili significa cambiare il mondo di domani”.

L’Assessore ricorda anche che a Pagliare, presso lo Spazio Abilita esiste un servizio di sportello contro la violenza sulle donne, gestito da On the Road, aperto tutti i giovedì dalle 15 alle 17. In più per denunciare è possibile chiamare h24 il numero gratuito 1522.

“L’Amministrazione ha posizionato la panchina rossa in una delle piazze più frequentate del paese così che sia visibile a tutti – conclude il Sindaco Alessandro Luciani – Affinché certi orrori non si commettano più”.

