OFFIDA – Giornata davvero “super” quella organizzata dall’Ail di Ascoli Piceno presso il Ristorante “La Fonte“ di Offida per la giornata dedicata alla Fondazione.

Tutto ha funzionato alla perfezione iniziando dall’ottimo menù con un servizio impeccabile, passando all’esilarante esibizione di un brillante Angelo Carestia e poi agli interventi interessanti e attesi del Presidente dell’Associazione Giuliano Agostini e del Primario del reparto di Ematologia dell’Ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno Piero Galieni, il reparto che è riconosciuto in tutta Italia come un’eccellenza assoluta.

All’importante incontro non poteva certo mancare l’Associazione Lido degli Aranci, da sempre vicina all’Ail e che per l’occasione ha voluto donare a tutti gli ospiti una copia del ricettario “Ridendo e Mangiando“ ultimo suo lavoro uscito per il trentennale di attività, un breviario che contiene ben 44 ricette di famosi comici. Un’opera questa unica nel suo genere e che sta riscuotendo un’incredibile interesse nel mondo della comicità.

Presenti alcuni esponenti della realtà rivierasca, quali Tullio Luciano e Ruggero Mignini, immortalati nella foto insieme ad Angelo Carestia, Piero Galieni e Giuliano Agostini.

Ma l’associazione non si ferma, prossimo appuntamento fissato per il 17 dicembre, con la serata de Llegrotte’s Talent, riflettori puntati sui talent della nostra città. Presentano la serata Gloria Conti e Enrico Paris, ospiti d’eccezione Pino e gli Anticorpi direttamente da Colorado Cafè. Ingresso 10 euro con posti riservati e numerati, prevendite senza costi aggiuntivi presso Caffè Ramona di Grottammare e LaborFoto di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto.

