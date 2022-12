ASCOLI PICENO – Approfondimento settimanale sulle vicende del Picchio in onda sul TG7 SPORT sul canale 15 del digitale terreste su TV7GOLD.

Rubrica settimanale nella quale andiamo a trattare nello specifico le partite dell’Ascoli calcio, il campionato di serie B e un focus sulla giornata successiva.

Ascoli pronta ad affrontare il Como domenica 4 dicembre 2022 al “Del Duca”, un Como in netta risalita che può contare sui gol di Cerri e Cutrone.

Picchio che viene da un pari a Bolzano contro il Sudtirol che lascia l’amaro in bocca, due volte in vantaggio e due volte tirolesi che agganciano i bianconeri. Punto importante per smuovere la classifica e rimanere a ridosso della zona play off.

Ora un mini campionato attende l’Ascoli che dopo Como avrà la trasferta di Pisa poi, il Genoa in casa e poi due ostiche calabresi il Cosenza il 18 dicembre e la Reggina al “Del Duca” il 26 dicembre per poi concedersi la pausa invernale.

