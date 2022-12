ARQUATA DEL TRONTO – “Oggi il consiglio comunale di Arquata del Tronto ha approvato all’unanimità i Piani di recupero (P.u.a.) delle sette frazioni perimetrate. Dopo i saluti istituzionali del commissario Giovanni Legnini, del subcommissario Soccodato e dell’ex assessore regionale e ora senatore Castelli, abbiamo presentato il piano e votato favorevolmente all’approvazione”.

Così il sindaco di Arquata, Michele Franchi, in una nota diffusa il 2 dicembre: “Voglio ringraziare i pianificatori dello Studio Mate Boeri, l’Ufficio tecnico del comune di Arquata, la Struttura commissariale e l’Ufficio speciale della ricostruzione. Un ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, ai dipendenti del comune, alle associazioni e a tutti i cittadini”.

“Un pensiero va alle persone che non ci sono più, e una dedica speciale al nostro Aleandro che si è battuto insieme a noi. Prossimo obiettivo, l’approvazione dell’ordinanza speciale delle frazioni perimetrate e oggi abbiamo avuto rassicurazioni in merito. La strada è in discesa e tutti insieme ce la faremo” conclude il primo cittadino.

