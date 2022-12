ASCOLI PICENO – La direttrice Ascoli-Norcia-Spoleto sarà percorribile anche in orario notturno dal 23 dicembre al 9 gennaio.

Sulla strada statale 685 “delle tre valli umbre”, infatti, saranno sospesi i lavori notturni all’interno delle gallerie “Forca di Cerro” e “Cesaronica” per agevolare il traffico durante le festività natalizie. I lavori riprenderanno a partire dalla sera del 9 gennaio 2023.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri. Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.