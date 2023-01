Come ogni anno, il 5 gennaio, si rinnova il rito della questua che rimanda ai tempi antichi, quando si cantavano casa per casa i caratteristici canti della tradizione per avere qualcosa da mangiare o da bere.

ASCOLI PICENO – Come ogni anno, il 5 gennaio, ad Ascoli Piceno e provincia, si rinnova il rito della Pasquella, una questua che rimanda ai tempi antichi, quando si cantava casa per casa per avere qualcosa da mangiare o da bere.

Con il passare del tempo le usanze sono rimaste e i questuanti, armati di organetto, fisarmonica o chitarra, continuano a percorrere festanti le vie e le contrade dei paesi e del capoluogo con i caratteristici canti della tradizione. La Pasquella, come altri canti di questua, segue un ordine ben preciso. Al cospetto della padrona di casa ( la vergara) inizia il canto con la parte religiosa: “… Su lu ciele ce sta ‘na stella che reschiara la Capannella lo’ dov’è nate lu Sante Messia. Bona Pasqua e Befania! … ”. Segue poi la richiesta di cibo: “Se ce da ‘mbuò de pa’ e saggiccia lu magneme tutt’a la spiccia perché sendeme strillà li vedella: l’Anne nuove e la Pasquella!” oppure di vino: “Se de vì ce da ‘nu becchiere lu beveme e chen piacere, a la salute de la chembagnia: Bona Pasqua e Befania!” Se la padrona di casa è gentile e ospitale e offre qualcosa ai pasquellanti, loro, per riconoscenza, cantano altri canti e suonano e ballano un bel Saltarello di commiato; se, però, non ricevono nulla, allora intonano lo “spergiuro”: “Tande chiuove ‘nchessa porta, tande diavele te se porta! Tande chiuove lla ssu mure tande ciecure lla lu cule! Tande ceppe che ‘na fascina, tande diavele te

se trascina!”.

