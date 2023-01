In partenza venerdì 13 gennaio alle ore 16 la settima edizione de “La Visione e l’Enigma”, la manifestazione sui rapporti tra cinema e filosofia che vede come relatrici e relatori studentesse e studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

ASCOLI – In partenza venerdì 13 gennaio alle ore 16 la settima edizione de “La Visione e l’Enigma”, la manifestazione sui rapporti tra cinema e filosofia che vede come relatrici e relatori studentesse e studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

Quest’anno è interamente dedicata al suono e alla musica, sarà intitolata Ri-suonanze e analizzerà i rapporti di interconnessione tra musica filosofia e cinema. Il programma si articolerà come ogni anno in quattro incontri. Il primo, intitolato Visioni sonore, sarà dedicato al rapporto fondativo tra immagine suono e pensiero. Il secondo, intitolato Harmonices Mundi, indagherà le armonie sonore celesti che da sempre gli esseri umani cercano nel Cosmo. Il terzo, Filosofia del musical, si concentrerà sulla natura filosofica del musical e sulle differenze specifiche di questo genere cinematografico che dà letteralmente vita al cinema sonoro. Il quarto infine, Kaleidoscopio sonoro, rifletterà sul ruolo della musica nel cinema di Stanley Kubrick.

“La visione e l’enigma” è un viaggio nei rapporti tra cinema e filosofia e come da tradizione sono coinvolti studentesse, studenti e docenti di scuole diverse del Piceno, delle Marche: l’IIS “Fazzini-Mercantini” di Grottammare, il Liceo Classico “G. Leopardi” di San Benedetto del Tronto e il Liceo “Stabili-Trebbiani” di Ascoli Piceno, l’Istituto Aeronavale “A. Locatelli” Grottammare, il Liceo “G. Leopardi” di Recanati, l’IIS “Savoia Benincasa” di Ancona, e altre scuole delle Marche.

La grande novità di quest’anno è il ritorno in presenza che si affiancherà alla formula on line sperimentata durante gli ultimi due anni. Un sistema misto che avrà come sede fisica la città di Ascoli Piceno con la Librarie Rinascita, il Nuovo Cinema Piceno e la Cartiera Papale che collaboreranno con noi e ci ospiteranno nei loro spazi culturali.

Continua la collaborazione col Cvm di Porto San Giorgio, organizzazione non governativa (ong) da anni impegnata nel settore della formazione e col negozio biologico “Giorno Per Giorno Bio” di San Benedetto del Tronto sempre attento a valorizzare le attività culturali del territorio. Si inaugura invece positivamente la collaborazione con l’Istituto Provinciale per la Storia del Movimento di Liberazione nelle Marche e con la Provincia di Ascoli Piceno.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.