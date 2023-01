OFFIDA – Le prime riunioni operative per organizzare l’edizione 2023 del Carnevale si sono già svolte e a breve ne seguiranno altre al fine di garantire lo svolgimento dei festeggiamenti in massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Dopo due anni di stop causa pandemia, torna il Carnevale di Offida nella sua veste originaria, con il ritorno di tutti gli appuntamenti storici di cui si compone.

“Offida riaccende i motori – commenta il sindaco Luigi Massa – con sforzo organizzativo, pratico e di condivisione. La città si apre ai tanti visitatori e il programma sarà quello tradizionale del nostro Carnevale. La mancanza di socializzazione di questi anni è stata dura, è insita nella nostra cultura: la gioia collettiva diventa Carnevale. Questo è il carnevale del ritorno! In attesa dell’edizione del 2024, che sarà la cinquecentesima, ricordo che le maschere offidane, Lu Guazzarò e la M’ntura, sono state inserite nel circuito dell’Associazione Maschere Storiche italiane”.

Sulla stessa linea anche il commento dell’assessore al turismo Cristina Capriotti: “Due anni di attesa non solo per la comunità offidana per la quale il Carnevale costituisce una componente culturale viscerale innata, ma altresì per i numerosi avventori che ogni anno scelgono Offida per festeggiare le festività carnascialesche”.

Il ritorno di un momento di allegra socialità ma anche una boccata di ossigeno per le attività commerciali, per le quali il Carnevale ha da sempre rappresentato un importante indotto economico. Molte attività di ristorazione registrano già il tutto esaurito da diverse settimane per le date clou.

In effetti, le ultime edizioni del Carnevale sono state caratterizzate da una partecipazione straordinaria: “Anche per questo ci aspettiamo in termini di visitatori un numero ancora maggiore rispetto al 2020”, afferma l’assessore Capriotti.

Ecco tutte le date:

Martedì 17 Gennaio 2023 – Sant’Antonio

Piazza del Popolo

Apertura Ufficiale del Carnevale 2023

Per l’occasione il Comune verrà illuminato di bianco e rosso

Sabato 21 Gennaio 2023

Piazza del Popolo – ore 19

Accensione della fochera di Sant’Antonio con musica, balli vin brûlé

Domenica 5 Febbraio 2023 – “Domenica degli Amici”

Centro Storico – ore 16

Musica e balli in Piazza del Popolo con le Congreghe storiche

Sabato 11 Febbraio 2023 – Veglione del Socio Pro Loco

Enoteca Regionale – ore 20

Domenica 12 febbraio 2023 – “Domenica dei Parenti”

Centro storico – ore 16

Spettacolo per bambini in Piazza del Popolo

Giovedì 16 Febbraio 202 – Giovedì grasso

Ore 11:30 – Teatro Serpente Aureo

Consegna delle chiavi della Città da parte del Sindaco di Offida ad una delle storiche Congreghe offidane

• Ore 15 – Teatro Serpente Aureo

Bambini in maschera

Venerdì 17 Febbraio – “Lu Bov Fint”

Centro storico

• Ore 09 – “Lu Bov Fint” dei piccoli

• Ore 10 – “Lu Bov Fint” dei ragazzi

• Ore 14:30 – “Lu Bov Fint”

Sabato 18 Febbraio 2023 – Veglionissimo

Teatro Serpente Aureo – ore 22

Veglionissimo “Elegante stravagante” con Gianni Schiuma

Domenica 19 Febbraio 2023 – Veglionissimo

Teatro Serpente Aureo – ore 22

Veglionissimo “Mascherato” con il concorso per gruppi mascherati e l’animazione della live band Qluedo

Lunedì 20 febbraio 2023 – Veglionissimo

Teatro Serpente Aureo – ore 22

Veglionissimo di Carnevale con la band I Pupazzi e le Congreghe storiche

Martedì 21 Febbraio 2023 – Carnevale

Centro storico

• Ore 15 – Musica e balli in Piazza

• Ore 19 – accensione “Vlurd”

