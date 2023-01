ASCOLI PICENO- Il 12 gennaio si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell’U.T.E.A.P. presso la sede dell’Università per la Terza Età in via dei Cappuccini 26, che ha eletto Mario Tosti Guerra quale Presidente della storica associazione e Guido Nardinocchi come Vicepresidente.

Il Consiglio ha posto le basi per un rinnovato percorso formativo, da realizzare attraverso una progettazione attenta al benessere dell’anziano, alla diffusione delle nuove tecnologie per la comunicazione e l’incentivazione di momenti di socializzazione.

L’ampliamento delle attività culturali, dai corsi di approfondimento nelle più diverse discipline, umanistiche, scientifiche, linguistiche, informatiche e tecniche, alle abilità creative manuali, ceramica, sartoria, giardinaggio, cucina, pittura etc, permettono maggior numero di iscrizioni e l’incremento della qualità del servizio offerto.

La collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che da sempre sostiene l’Uteap per l’impegno profuso verso l’invecchiamento attivo ed il benessere dell’anziano, garantisce maggiori risultati rispetto ai fini sociali e culturali delle due istituzioni.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.