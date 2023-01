Ascoli-Palermo

0-

Ascoli e Palermo di fronte allo stadio “Del Duca” dopo il rinvio dell’ultimo minuto avvenuto proprio venerdì sera.

Gara valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie BI. Ascoli a quota 26 punti in classifica e Palermo a quota 28 punti.

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta; Adjapong (39’ st Lungoyi), Collocolo, Buchel (39’ st Mendes), Proia, Falasco; Ciciretti (17’ st Dionisi, 42’ st Re), Gondo (17’ st Forte). A disp.: Bolletta, Guarna, Donati, Giordano, Falzerano, Eramo, Tavcar. All.: Bucchi PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (41’ st Orihuela), Segre (29’ st Verre), Damiani (29’ st Broh), Saric, Saia; Brunori (41’ st Soleri), Di Mariano (22’ st Tutino). A disp.: Grotta, Massolo, Buttaro, Lancini. All.: Corini ARBITRO: Feliciani di Teramo RETI: 15’ pt e 36’ st Brunori (P), 19’ st Forte (A) NOTE: Ammoniti Mateju (P), Nedelcearu (P). Al 26’ st Leali para il rigore calciato da Brunori (P). Espulsi: al 35’ st allontanato dalla panchina Marotta (P), preparatore portieri. Spettatori 6.359 (3.970 abbonati) per un incasso di 51.175,77 € (rateo abbonamenti 31.766,77 €). Rec. 3’ pt, 5’ st.

Bucchi lascia in panchina capitan Dionisi non in perfette condizioni. L’ex Saric parte titolare tra i rosanero. Cesto di olive donato dal club bianconero ai tifosi palermitani che hanno dovuto attendere ad Ascoli per il rinvio della gara. A decidere il match la doppietta di Brunori per l’Ascoli gol del neo acquisto Forte.

Al termine della partita queste le dichiarazioni di Mister Bucchi:“Una classifica corta come quella attuale ci permette di guardare davanti, ma abbiamo il dovere di guardarci alle spalle. La partita potevamo perderla perché abbiamo commesso degli errori, potevamo vincerla per alcune buone occasioni avute. Abbiamo fatto un ottimo inizio di gara, poi abbiamo sbagliato un fuorigioco e il Palermo ha preso coraggio. Dispiace perché per quello che si è visto la sconfitta ci fa tanto male. Non mollo perché so come lavoriamo in settimana, so come la squadra lavora e so che sinergia c’è, il calcio è fatto di momenti, quelli in cui si vince e quelli in cui si perde e in questi ultimi momenti l’allenatore è responsabile, è giusto che ci metta la faccia davanti alla squadra”.

Queste le dichiarazioni di Francesco Forte, che ha realizzato all’esordio in bianconero il gol del momentaneo pareggio:“C’è rammarico per la sconfitta, c’è un episodio dubbio sul nostro capitano. Siamo una squadra esperta, se una partita non la puoi vincere non devi perderla, abbiamo lasciato degli spazi agli avversari per la voglia di riprendere la gara. Prima della partita avevo un piccolo problema al polpaccio e quindi col Mister abbiamo deciso di avere una gestione oculata del minutaggio. Se siamo bravi a portarci il pubblico dalla nostra parte possiamo fare veramente bene”.

