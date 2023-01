ASCOLI PICENO – Sta per terminare la sessione invernale del calcio mercato in Italia che si chiuderà proprio questa sera, sessione aperta il 2 gennaio. All’estero la sessione di calcio mercato rimmarrà aperta in base alla nazione di riferimento.

Nei principali campionati europei il mercato chiuderà il 31 gennaio ma rimarrà aperto in Major League Soccer: inizio inizierà il 10 febbraio 2023 e si concluderà il 1 maggio 2023, Série A Brasiliana: termine 2 aprile 2023, Primera División Argentina: chiusura 19 febbraio 2023; Fußball-Bundesliga Austriaca: chiusura 6 febbraio 2023; Super League Cinese: 28 febbraio 2023.

Acquisito a titolo definitivo dal Modena le prestazioni sportive dell’attaccante Davide Marsura.Nato il 20 febbraio 1994 a Valdobbiadene, Marsura ha sottoscritto un contratto fino al prossimo 30 giugno con opzione. Vanta quasi 250 presenze fra i Professionisti; cresciuto nel settore giovanile dell’Udinese, ha vestito le maglie di Feralpisalò e Venezia in Lega Pro e di Modena, Brescia, Venezia, Carpi, Livorno e Pisa in Serie B. Coi lagunari ha vinto nella stagione 2016/17 il Campionato di Lega Pro e la Coppa Italia di Serie C.

Acquisito a titolo temporaneo dall’Atalanta le prestazioni sportive del trequartista Allassane Sidibe. Nato il 9 giugno 2002 ad Abidjan in Costa D’Avorio, Sidibe è un giovane talento cresciuto nel settore giovanile dell’Atalanta. E’ coi bergamaschi che ha conquistato il titolo di capocannoniere Under 18 nella s.s. 2019/20, due Supercoppe Primavera nelle s.s. 2019/20 e 2020/21 e un Campionato Primavera nella s.s. 2019/20. Nella prima parte della stagione in corso ha militato nelle file del Cosenza esordendo in Serie B nel match esterno con la Spal. Il 22 gennaio 2022 ha esordito in Serie A all’Olimpico nella sfida fra i bergamaschi e la Lazio.

Risoluzione consensuale del contratto col trequartista Anthony Fontana. Arrivato in bianconero nel febbraio 2022, il ventitreenne statunitense chiude la sua esperienza ascolana con 3 presenze, una contro la Ternana lo scorso anno e due nella corrente stagione sportiva, con Bari in campionato e col Venezia in Coppa Italia. Proprio al Penzo Fontana realizzò al 91’ il gol vittoria che consegnò all’Ascoli il passaggio del turno.

Risoluzione consensuale del contratto anche con Noam Baumann. Il portiere svizzero, arrivato all’Ascoli nel settembre scorso dopo l’infortunio occorso a Leali, è sceso in campo due volte contro Perugia e Parma, match quest’ultimo in cui si infortunò alla caviglia.

In dubbio la posizione di Bidaoui e Fabbrini al momento fuori dal progetto.

TABELLONE CALCIO MERCATO

RINNOVI

Rinnovo di contratto con capitan Federico Dionisi 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo per un’altra stagione

Rinnovo di contratto col difensore Aljaz Tavcar fino al 30 giugno 2026.

ACQUISTI

Federico Proia (a titolo temporaneo dal Vicenza fino al 30 Giugno 2023 con con diritto di opzione e obbligo di riscatto condizionato) e Francesco Forte (a titolo temporaneo dal Benevento fino al 30 Giugno 2023. L’accordo prevede l’obbligo di riscatto e la nuova contrattualizzazione fino al 30 Giugno 2026).

CESSIONI

Trasferimento a titolo definitivo di Soufiane Bidaoui al Frosinone. L’attaccante saluta l’Ascoli dopo due stagioni e mezzo in cui ha vestito la maglia bianconera 69 volte fra Campionato e Coppa Italia, realizzando 9 gol e altrettanti assist.

Danilo Giacinto Ventola, a titolo temporaneo alla Fidelis Andria fino al 30 Giugno 2023 , Alessandro Salvi, a titolo definitivo al Cittadella), Atanas Iliev, risoluzione consensuale del contratto, Anthony Fontana, risoluzione consensuale del contratto e Noam Baumann,risoluzione consensuale del contratto.

Trasferimento a titolo definitivo di Diego Fabbrini alla Lucchese.

