Stadio “Tombolato” di Padova, match valido per la 23° giornata del campionato di Serie Bkt. Ascoli a 26 punti in classifica contro i granata in piena zona play out a quota 24 solo due le lunghezze che separano le due compagini.

Stadio “Tombolato” di Padova, match valido per la 23° giornata del campionato di Serie Bkt

Ascoli a 26 punti in classifica contro i granata in piena zona play out a quota 24 solo due le lunghezze che separano le due compagini. Tanti ex tra i granata, Salvi, Varela e Del Fabro e i due infortunati Baldini e Danzi, tra i bianconeri invece subito in campo l’ex Proia. Lungoyi lasciato in tribuna

FORMAZIONI UFFICIALI

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (35’ st Embalo), Perticone, Frare, Giraudo; Vita, Branca, Mastrantonio (17’ st Pavan); Crociata (22’ st Ambrosino); Antonucci (35’ st Carriero), Maistrello (22’ st Magrassi). A disp.: Maniero, Del Fabro, Donnarumma, Mattioli, Ciriello, Lores Varela, Asencio. All. Gorini

ASCOLI (3-5-2): Leali; Simic, Botteghin, Quaranta (1’ st Giovane); Adjapong, Collocolo, Buchel (1’ st Ciciretti), Proia (66’Marsura), Falasco (12’ st Giordano); Gondo (12’ st Mendes), Forte. A disp.: Guarna, Caligara, Donati, Sidibe, Eramo, Tavcar, Bellusci. All. Bucchi

ARBITRO: Maria Sole Ferrieri Caputi della sezione di Livorno, coadiuvata dagli assistenti Matteo Bottegoni di Terni e Pasquale De Meo di Foggia e dal quarto uomo ufficiale Gioele Iacobellis di Pisa. Al Var ci sarà il 48enne Paolo Mazzoleni della sezione di Bergamo, assistente Var Giacomo Paganessi di Bergamo.

NOTE. Spettatori 2.366 (1.520 abbonati più 846 paganti, tra cui 139 tifosi ospiti. Incasso 11.557 euro. Sono 139 i tifosi bianconeri presenti

RETI: 17′ Crociata, 76′ e 78′ Antonucci

AMMINIZIONI: Simic, Falasco, Ciciretti(A.)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

94’termina senza scossoni il match, a rischio la panchina di Bucchi

90′ 4 i minuti di recupero

78′ GOL CITTADELLA. Ennesimo errore di Ciciretti che imbecca un letale contropiede tre contro due del Cittadella controllo e destro potente sotto la traversa, si toglie la maglia e viene ammonito

74′ RIGORE PER IL CITTADELLA. Intervento irregolare di Giovane in scivolata su Vita entrato in area. Batte Antonucci, non sbaglia dal dischetto anche se Leali intuisce la direzione

73′ Ciciretti, già ammonito, rischia ancora entrando male a centrocampo su Vita

62’secondo tempo con grande confusione e molti contrasti, ammonito anche Ciciretti molto nervoso

50′ corner Ascoli dalla destra batte Ciciretti, pallone a rientrare verso la porta respinto e Adjapong si coordina al volo pallone ancora respinto dalla difesa

48′ Ciciretti ci prova dalla distanza, pallone altissimo sopra la traversa

46′ Ammonito Simic

46′ Nell’Ascoli entrano Giovane e Ciciretti al posto rispettivamente di Buchel e Quaranta. Ascoli che passa al 4-3-1-2

PRIMO TEMPO

47′ fine primo tempo

45′ assegnati due minuti di recupero

44′ Ascoli che non ha ancora tirato in porta. Il Cittadella domina il match

42′ ancora pericoloso il Cittadella con una punizione che è quasi un corner ravvcinato, ci pensa Botteghin a spazzare e salavare la porta di Leali

36′ punizione dal limite destro dell’area per Fallo di Botteghin su Crociata. Batte Maistrello direttamente in porta smanaccia Leali allontanando con i pugni

31′ Ascoli in totale confusione, ci prova al volo con un tiro potente ma centrale dalla distanza Giraudo, para Leali in due tempi

27′ OCCASIONE ASCOLI Destro pericoloso dai 20 metri di Adjapong che sfiora il palo.

25′ Cross basso di Collocolo dal lato corto dell’area, si rifugia in corner Perticone

17′ GOL CITTADELLA. Crociata infila nell’angolino basso alla destra di Leali sfruttando un bel filtrante di Antonucci , il suo diagonale rasoterra porta in vantaggio i padroni di casa

16′ OCCASIONE ASCOLI, punizione da centrocampo battuta verso l’area da Falasco, testa di Collocolo e tap in volante di Botteghin che colpisce molto male, palla sul fondo

14′ Antonucci cade in area dopo una leggera trattenuta di Falasco, al VAr però l’arbitro viene richiamato per un fallo su Collocolo nell’azione precedente, punizione per l’Ascoli

11′ problemi per Botteghin alla cavigilia, zoppica vistosamente dopo un contrasto con Maistrello

7′ punizione battuta da Mastrantonio, palla sul primo palo bassa che termina fuori dopo un tocco di un compagno

5′ ancora Falasco mette in difficoltà i suoi, ci pensa poi Quaranta a risolvere la situazione, il 54 bianconero è in netta difficoltà e regala una punizione dal limite dell’area a destra

4′ clamoroso errore di Falasco che con un retropassaggio imbecca Vita, Leali esce ma spazza male lo stesso Vita tenta con un pallonetto di trovare la rete, palla che termina di poco sopra la traversa

3′ pericoloso il Cittadella con un cross dalla destra, caos in area poi spazza Botteghin

0- FISCHIO DI INIZIO



