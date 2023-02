L’anno 2022 ha celebrato il Caffè Meletti non solo come Caffè Storico e come “Ristorante Michelin” e anche e per la prima volta nella sua storia, come punto di incontro culturale ed artistico.

ASCOLI PICENO – Il calendario dei nuovi eventi (sotto le date del primo semestre) è stato presentato il 3 febbraio, nel corso di una conferenza stampa proprio al Caffè Meletti, da Anna Monini che, in veste di vie presidente, ha riportato anche il pensiero – ed un’importante anticipazione – del presidente Carducci, la professoressa Franca Maroni, coordinatrice dei Caffè Letterari, e Maria Puca, coordinatrice dell’Istituto musicale ascolano “Gaspare Spontini”.

Il presidente del Cda della Caffè Meletti srl, Longino Carducci, e il direttore artistico Anna Monini i quali, insieme con l’intero consiglio di amministrazione, hanno fatto il punto sulle iniziative dello scorso anno e aperto la porta a quelle già in programma per il 2023, hanno dichiarato: “L’anno 2022 ha celebrato il Caffè Meletti non solo come Caffè Storico e come “Ristorante Michelin” ma anche e per la prima volta nella sua storia come punto di incontro culturale ed artistico. Se nei primi del ‘900 il Caffè Meletti era il luogo d’onore dove artisti e letterati prendevano spunto per tracciare le loro opere, oggi è diventato il luogo della cultura dove artisti, letterati e poeti contemporanei si incontrano e si susseguono lasciando le loro tracce e mietendo il seme salubre dell’arte nei suoi mille volti”.

“Oggi – sono le parole del presidente Longino Carducci – rappresenta il momento partenza del 2023 e la prosecuzione del percorso iniziato lo scorso anno, con il Caffè Meletti che da fonte di ispirazione è diventato polo culturale. E’ questo un passo fondamentale e che porterà alla costituzione di una nuova società: la “Caffè Meletti Benefit”, che che coinvolgerà e convoglierà tutte le arti che si possono riunire all’interno di una conversazione culturale. Tutta la filiera degli eventi culturali porterà al Caffè Meletti nuove energie ed intelligenze. Il “genius loci” alimenta queste energie: valgono in sé, ma vengono apprezzate e valorizzate ancora di più se accadono qui, al Caffè Meletti.“.

«Sulla scia delle iniziative dello scorso anno – ha detto Anna Monini – porteremo al Caffè Meletti tanti spunti su cui riflettere attraverso la poesia e la letteratura, ma anche attraverso la pittura, la musica ed altre espressioni artistiche. Molto importante per noi è dare spazio ai giovani talenti, valorizzandoli sia dal punto di vista artistico che culturale. Uno dei momenti clou sarà proprio “Scenaria”, il Festival della Scenografia a cura di Mauro Mazziero, con lo scenografo Henning Brockhaus ed il costumista Giancarlo Colis. Si tratterà di un evento nazionale che prevede 4 location, una delle quali appunto ad Ascoli“.

La professoressa Franca Maroni ha ricordato l’importante momento del conferimento del titolo di Caffè Letterario al Caffè Meletti, avvenuto a marzo dello scorso anno, per mano del presidente di Agape Antonio Lera, che tornerà ad Ascoli anche nel 2023: “La poesia, intesa nella sua essenza – continua la coordinatrice dei Caffè Letterari – è l’arte più difficile, perché sottende un sentimento, non basta la tecnica che pure bisogna maneggiare con destrezza. La vera poesia è l’ascolto interiore del proprio io, per dirla con le parole del professor Lera. Ma la poesia può intrecciarsi con ogni arte. La pittura può essere poesia. La musica può essere poesia».

A crederlo fermamente è proprio Maria Puca, che sottolinea come “l’Istituto “Spontini”, dall’alto dei suoi 65 anni di presenza ad Ascoli, è pure punto di riferimento per la città e per chi vuole approcciare la musica, e quindi ben si lega al Caffè Meletti. Vogliamo dar modo a tutti di far conoscere la musica classica, che – come ben sappiamo – sta vivendo un momento difficile rispetto al contesto in cui viviamo. Ma è nostra intenzione anche far conoscere i nostri giovani studenti, a riprova del fatto che la nuova generazione può dedicarsi alla scuola, e con profitto, come alla musica che richiede pure studio, impegno e dedizione”.

CALENDARIO EVENTI DEL PRIMO SEMESTRE DEL 2023

Si parte, anzi, si riparte domenica 5 febbraio, alle ore 17.30 con “Uscire dal buio” a cura di Franca Maroni.

Con Franco Casadidio scrittore e Luigi Fraticelli e la psicologa Cristina Urizar.

Non mancheranno la cornice artistica – “Le Tele” di Andrè Benedetto, che saranno esposte all’interno del Caffè Meletti fino al 10 marzo – e musicale con il clarinettista Xhesian Elmazi, allievo dell’Istituto Musicale ascolano “Gaspare Spontini”

Sabato 18 marzo ore 18

Festival della Scenografia “Prima Scena” a cura di Mauro Mazziero

con Henning Brockhaus e Giancarlo Colis. “Dal teatro alla lirica al cinema hollywoodiano”, dialogo informale tra il pubblico e i protagonisti che hanno vissuto i grandi scenari dell’arte cinematografica in prima persona.

Domenica 19 marzo ore 17.30

Caffè Letterario “Il Giorno della Poesia” – Perché Poesia/ Il valore della parola.

Con Antonio Lera, Presidente AGAPE Caffè Letterari d’Italia e d’Europa e Franca Maroni, Presidente Centro Poesia Marche

Cornice artistica: Le Acqueforti di Stefania Partini Cenciarini

Cornice musicale degli Allievi dell’Istituto Musicale Gaspare Spontini

Mercoledì 5 aprile ore 17.30

Caffè Letterario

“La Poesia è Donna?” a cura di Franca Maroni

Con Maria Laura Gabrielleschi e Margherita Bonfilio

Cornice artistica: La ceramica ascolana, il gruppo di ceramiste ascolane ARTAP che esporranno le loro opere all’interno del Caffè Meletti fino al 10 maggio

Cornice musicale degli Allievi dell’Istituto Musicale Gaspare Spontini

Domenica 14 maggio ore 17.30

Il Teatro al Meletti a cura di Domenico Capponi Editore

Scene dal romanzo “Immacolata” della scrittrice Francesca Sassoli

Cornice artistica da definire.

Cornice musicale

Mercoledì 24 maggio ore 17.30

Caffè Letterario

“Emozioni e Natura” a cura di Franca Maroni

Con Diego Mecenero e Alfonsina Rossi Brunori

Poesie di Monica Salinelli

Cornice artistica di Simona Tacconi, che esporrà le sue opere all’interno del Caffè Meletti fino al 9 luglio

Cornice musicale degli Allievi dell’Istituto Musicale Gaspare Spontini

Mercoledì 21 giugno ore 17.30

Caffè Letterario

“Pensieri e Parole nella Luce” a cura di Franca Maroni

Con Gastone Cappelloni poeta e scrittore e Domenico Cornacchia poeta

Cornice artistica: Le Illustrazioni di Elena Pazzaglia

Cornice musicale degli Allievi dell’Istituto Musicale Gaspare Spontini

LE INIZIATIVE DEL 2022, RIEPILOGATE DALL’ARCHITETTO ANNA MONINI

La Galleria Espositiva

L’arte contemporanea del Novecento e del Duemila ha cambiato sostanzialmente i suoi mezzi di produzione e i suoi significati, adattandosi ai tempi e al nostro modo di vivere, per

interpretare le istanze del presente, individuando spazi e momenti di riflessione e di confronto sulle grandi questioni del nostro tempo.

Per progettare ed organizzare gli incontri e gli eventi culturali che si sono susseguiti nel corso dell’anno, siamo partiti da una constatazione ed una successiva presa d’atto: il Caffè Meletti è

una VETRINA incantevole ed enorme che si affaccia su una delle Piazze più belle d’Italia.

E così abbiamo iniziato ad esprre le opere di artisti contemporanei non solo sulle vetrine del Meletti ma anche al suo interno e lungo la scalinata che porta al Ristorante. Il primo ad esporre le sue opere è stato Andrè Benedetto, seguito da Leopoldo Tomassini, Arnaldo Marcolini, Simone Collina,

Simona Tacconi ed Emidio Mozzoni; abbiamo dedicato una menzione speciale al pittore ascolano Dante Fazzini in occasione del primo anniversario della sua scomparsa e alla presentazione della nuova etichetta dell’Amaro Meletti realizzata dall’illustratore Andrea De Santis.

Gli incontri editoriali

La visione del Caffè Meletti come fulcro d’arte e cultura non può non tenere in considerazione l’editoria e le novità che questo mondo ci presenta ogni giorno.

Da qui lo spunto per presentare al Caffè Meletti in esclusiva l’opera della TRECCANI “Enciclopedia dell’Arte Contemporanea”, la prima Enciclopedia dedicata all’Arte Contemporanea a livello internazionale. La presentazione è stata curata da Andrea Janez Gasparrini e condotta dal Prof. Stefano Papetti, docente di Museologia e Restauro e direttore

della Pinacoteca Civica di Ascoli Piceno.

Anche l’editore Domenico Capponi ha scelto il Caffè Meletti per presentare due opere da lui edite, “Cambiando le parole” di Fabrizio Cipollini e “Un autunno di pensieri” di Giorgio Olori.

Il Teatro al Meletti

Dai due incontri editoriali è nata una profonda sinergia ed un connubio di vedute che ha portato alla realizzazione di una forma più complessa e ricca di evento: nasce così il Teatro al Meletti!

Grazie all’editore ascolano Domenico Capponi, Il libro “I fiori di Montmartre”, scritto da Annalisa Fabbri ed edito dalla Capponi Editore, è stato letto a tratti da due interpreti professionisti e l’autrice ha potuto interagire con il pubblico spiegando alcuni brani del libro stesso accrescendone così

l’interesse. L’introduzione musicale del Maestro Cristina Mannello e la chiusura prosaica dell’attore Viky Bottone hanno reso il Caffè Meletti un vero e proprio TEATRO, Grazie poi al musicista Andrea Janez Gasparrini, curatore degli eventi per la Treccani, il Caffè Meletti è stato scelto come

punto di partenza dello spettacolo di Cesare Catà “Il Mare colore del Vino”. Alle indiscusse doti del filosofo e performer, si sono aggiunte le melodie dei due musicisti Gasparrini appunto

e Adriano Brando Alessandrini.

Colazioni in Musica Colazioni in Musica e Tour con Guida

Durante l’anno abbiamo cercato di captare quali fossero le principali aspettative e richieste dei fruitori del Caffè Meletti, non solo ovviamente dal punto di vista commerciale e degustativo, ma anche dal punto di vista artistico e culturale.

Ne sono emerse principalmente due tipologie di richieste: un accompagnamento musicale durante le consumazioni ed una guida esperta che possa raccontare aneddoti e storie del Meletti.

Ecco così che, grazie al Maestro Carla Poli, abbiamo voluto sperimentare una nuova forma d’arte, capace di catturare un momento di relax come la colazione delle 11, con le note JAZZ di artisti di passaggio: ne è nato un mini evento domenicale destinato a ripetersi!

E ancora, grazie a Lella Palumbi, esperta storica non solo del Meletti ma anche della città di Ascoli, abbiamo organizzato visite guidate all’interno del Meletti proprio in concomitanza con la Giornata Nazionale dei Locali Storici, primo ottobre 2022.

Caffè Letterario d’Italia e d’Europa Caffè

İl 18 maggio 2022 a 115 anni dalla sua nascita, lo storico Caffè Meletti di Ascoli Piceno è stato promosso Caffè Letterario, grazie all’intervento dell’Associazione AGAPE Caffè Letterari d’İtalia e d’Europa, presieduta da Antonio Lera, medico psicoterapeuta e scrittore, due volte candidato al Premio Nobel. Lera, da tempo impegnato nella promozione dei Caffè Letterari, prestigiose enclavi culturali, ha affidato la conduzione del Caffè Letterario Meletti a Franca Maroni, Presidente del Centro Poesia Marche.

Antonio Lera sottolinea che l’intento dei Caffè Letterari è veicolare il messaggio dell’Amore inteso come bene comune nel rispetto delle diversità: “İn un’epoca in cui tutto è orientato al consumismo e al culto dell’immagine, siamo indotti a paure, dubbi, condizionamenti che spesso ci impediscono di essere, soffocando le nostre potenzialità. Si approda alla gioia solo collettivamente e quel che più conta è che non c’è potere né gloria senza Dio”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.