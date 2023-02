Federico Dionisi in conferenza stampa: “Non ho tanta condizione perché ho fatto pochi allenamenti con la squadra, volevo esserci ma mi dispiace non essere stato decisivo”

ASCOLI PICENO – Termina a reti inviolate la gara calita per la 26esima giornata del campionato di Serie B, l ‘Ascoli sale cosi a quota 33 punti in classifica e per la terza gara consecutiva non subisce reti. Lunedì mattina alle 10 e 30 al Picchio Village ripresa della preparazione in vista dell’impegno di mercoledì sera col Modena al “Braglia” (calcio d’inizio ore 20:30). L’allenamento si svolgerà a porte chiuse.

Out all’ultimo minuto Marsura per uno stato influenzale. Nonostante però la superiorità numerica, dal 34′ del primo tempo per la doppia ammonizione viene espulso Improta nel Benevento, i bianconeri non si rendono troppo pericolosi, a parte qualche buona giocata di Ciciretti nel primo tempo e Dionisi nel finale che si rende pericoloso, una traversa colpita da Simic nel recupero.

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong (10’ st Donati), Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Caligara (21’ st Proia, 35’ st Lungoy); Falzerano; Ciciretti (21’ st Dionisi), Mendes (35’ st Simic). A disp.: Bolletta, Guarna, Quaranta, Giordano, Sidibe, Eramo, Tavcar. All.: Breda

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi (16’ st Letizia), Leverbe, Tosca; Improta, Karic, Viviani, Foulon (25’ st Jureskin); Acampora (16’ st Pastina), Tello; La Gumina (25’ st Simy). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Carfora, Perlingieri, Sanogo, Koutsoupias. All.: Stellone

ARBITRO: Cosso di Reggio Calabria

NOTE: Espulso al 34’ pt Improta (B) per somma di ammonizioni. Ammoniti Leverbe (B), Proia (A), Lungoy (A).

Spettatori 6.216 (3.970 abbonati) per un incasso di 48.670,77 € (rateo abbonamenti 31.766,77 €). Rec. 2’ pt, 6’ st.

INTERVISTE POST GARA

Queste le dichiarazioni rilasciate al termine di Ascoli-Benevento da Mister Breda: “Di positivo c’è che non abbiamo subito gol per la terza volta consecutiva, ci sono state parate importanti su nostre occasioni, abbiamo preso una traversa, ho visto una squadra propositiva, l’atteggiamento mi è piaciuto, così come l’intensità e il non rischiare nulla. L’aspetto meno positivo è il risultato, in certi momenti ci siamo fatti prendere dalla frenesia, intestardendoci con cross e giocate forzate, dobbiamo essere più efficaci e cinici in area”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal capitano Federico Dionisi in conferenza stampa dopo Ascoli-Benevento: “Non ho tanta condizione perché ho fatto pochi allenamenti con la squadra, volevo esserci ma mi dispiace non essere stato decisivo, abbiamo sfruttato poco la superiorità numerica, soprattutto nel finale. Abbiamo lottato e dato tutto, di questo sono orgoglioso, questa squadra ha dimostrato e sta dimostrando di avere valori importanti. Sicuramente siamo reduci da un buon momento e stiamo dando continuità. Dobbiamo andare a Modena e portarci dietro la rabbia di oggi.”

“Dispiace aver sentito dalla Tribuna Mazzone troppi insulti rivolti ad alcuni compagni, capisco la delusione ma credo che questi ragazzi ogni giorno diano più del 100% e meritano più fiducia. E’ forse proprio la fiducia che potrebbe farci fare il salto di qualità. L’invito e di sostenerci un po’ di più, mi riferisco solo a qualche episodio dalla tribuna, da capitano sottolineo che i ragazzi danno anima e corpo per l‘Ascoli Calcio e, se si darà loro maggiore fiducia, a beneficiarne sarà tutta la squadra. Nello spogliatoio ho visto qualcuno giù di morale, quando sbagliamo ce ne rendiamo conto da soli”.

Queste le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista Marcel Buchel a fine gara: “Dispiace molto, avremmo potuto portare a casa tre punti fondamentali, quando giochi con un uomo in più devi essere più concreto, ce l’abbiamo messa tutta, il Benevento nel secondo tempo non ha avuto occasioni. Siamo arrabbiati perché i tre punti ci avrebbero dato più continuità. Ora abbiamo ritrovato più fiducia e coraggio, sono al 100%. Ho avuto la fascite plantare, che è durata un bel po’, poi sapete come è andata, ma non mi piace parlare del passato, sto bene fisicamente e psicologicamente grazie alla piazza, ai compagni e tutti che mi hanno dato sempre massima fiducia”.

SERIE B 26° TURNO:

PISA-PERUGIA 2-1

FROSINONE-PARMA 3-4

VENEZIA-CAGLIARI 0-0

SUDTIROL-PALERMO 1-1

COMO-COSENZA 5-1

TERNANA-CITTADELLA 1-2

BRESCIA-BARI 0-2

REGGINA-MODENA 2-1

GENOA-SPAL 3-0

ASCOLI-BENEVENTO 0-0

