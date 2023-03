ASCOLI PICENO – Futuro della zootecnia marchigiana e sostegno alle attività produttive dell’agroalimentare. Sono i due temi che verranno affrontati, in distinti tavoli, venerdì 10 marzo, ad Ascoli Piceno, dall’assessore all’Agricoltura e Sviluppo economico Andrea Maria Antonini. Alle ore 10, presso la Sala dei Savi del Palazzo dei Capitani, si svolgerà un incontro per approfondire aspetti e progettualità legate al presente e al futuro della zootecnia marchigiana. Si parlerà, in particolare, delle misure finanziare connesse, soprattutto previste dal Psr (Programma di sviluppo rurale) Marche, alla presenza di allevatori e addetti ai lavori, oltre che del dirigente del servizio Agricoltura e Sviluppo Rurale Lorenzo Bisogni e dei funzionari dell’Ente. L’assessore Antonini illustrerà le principali misure che la Regione Marche intende promuovere a sostegno del comparto. A partire dai bandi (di prossima pubblicazione) che riguarderanno non solo aiuti a favore degli investimenti produttivi aziendali o destinati al benessere animale, ma anche interventi (indennità compensative) a beneficio del reddito degli agricoltori (zone montane), del pascolamento e dell’allevamento delle razze animali più soggette al rischio abbandono. Senza tralasciare anche i possibili finanziamenti, da parte della Regione, a favore dei coltivatori marchigiani per i danni provocati da animali selvatici (lupi). “L’ascolto diretto delle istanze provenienti da un segmento strategico e centrale nella vita della agricoltura marchigiana come quello zootecnico – dichiara l’assessore Antonini – sarà sicuramente un utile momento, non solo per confrontarsi su finanziamenti e progettualità presenti e future, ma anche per ragionare tutt’insieme su procedure amministrative regionali e su possibili vie di semplificazione delle stesse”. A seguire, alle 17.00, sempre nel capoluogo piceno (Sala della Ragione), si terrà un secondo tavolo di confronto per discutere le azioni sull’agroalimentare previste dalla strategia regionale della “Specializzazione Intelligente 2021-2027”. Per l’occasione, l’assessore Antonini anticiperà il pacchetto di interventi regionali a supporto delle attività produttive. “La Regione Marche, su impulso del presidente Acquaroli e in ascolto sempre dei territori coinvolti, grazie alle grandi possibilità offerte dalla nuova Programmazione europea 2021-2027 – spiega l’assessore Antonini – ha stanziato risorse pari a 236 milioni di euro destinate alle imprese marchigiane, con l’obiettivo di promuovere investimenti mirati nel campo della ricerca, dell’innovazione e della trasformazione, all’interno di un segmento di punta del tessuto agricolo e produttivo della nostra regione”.

