ASCOLI PICENO – Venerdì 17 marzo alle ore 18.30 nuovo incontro alla Libreria Prosperi con il poeta Guido Monti che presenterà la sua ultima raccolta di poesie Le stanze (Italic peQuod edizioni), opera che sta riscuotendo un notevole apprezzamento di critica e pubblico, con articoli apparsi su “Alias”, “Pulp libri”, “il Venerdì” e come poeta della settimana nella trasmissione “Fahrenheit” di Rai Radio 3. Dialogherà con l’autore il poeta Alessio Alessandrini.

Una formidabile presenza di situazioni e figure popola questo nuovo libro di Guido Monti, che ci offre, ad ogni passo, pagine densissime di concretezza e vissuta realtà. Il suo stile si muove nella scelta di un ampio verso denso e prosastico, che è un efficace strumento per realizzare un percorso che si apre a un largo fiato narrativo. “Tra la magica progressione dei tempi e le solite storielle”, pescando dalla memoria, o essendone coinvolto, tra riapparizioni da un tempo lontano e strappi di pena, Monti indaga l’evolversi o l’involversi di un mondo in cui vede l’affiorare e l’imporsi di nuove presenze e condizioni, pur se la sua sensibilità non può non registrare anche la luce, per esempio, di immagini femminili, come Nina, per quella che definisce una “liturgia d’amore”. E nel corpo pulsante di questo suo articolato insieme, spesso anche inevitabilmente, umanamente contraddittorio, si affaccia il risalto delle più indimenticabili guide, dei protagonisti, nei diversi tempi e luoghi, della scrittura, come, per citare solo i primi che nelle varie pagine affiorano, Auden, Keats, Montale. Le stanze, è dunque la testimonianza di una piena maturità espressiva che fa di Monti una figura di riferimento della nuova poesia.

L’AUTORE

Guido Monti (San Benedetto del Tronto, 1971) vive a Reggio Emilia. Recensore culturale per diverse testate tra le quali il “Manifesto”, il settimanale svizzero “Azione” e la rivista culturale in rete “doppiozero”, ha pubblicato il libro Accademico di nessuna accademia, conversazioni con Gianni Scalia (2010) e le seguenti raccolte di poesia: Millenario inverno (Book, 2007), Fa freddo nella storia (Stampa 2014), finalista al premio Pascoli. Suoi versi sono presenti anche in “Almanacco dello specchio”, “Paragone”, “Nuovi Argomenti”. Ha curato per l’editore Demetra (Giunti 2020), la prefazione alla nuova edizione de Il rosso e il nero di Stendhal.

