COLLI DEL TRONTO – I Carabinieri di Villa Sant’Antonio individuano i soggetti coinvolti in un’aggressione a Colli del Tronto. Segue la nota dell’Arma:

«Continua incessante l’attività di contrasto ai reati posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno. Qualche giorno fa, infatti, i militari della Stazione di Villa Sant’Antonio di Castel di Lama, sono riusciti a dare un volto ed un nome ai due soggetti che, a fine gennaio, hanno violentemente aggredito due persone a Colli del Tronto. Grazie all’analisi dei sistemi di video sorveglianza e alle testimonianze raccolte nell’immediatezza, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità dei due aggressori, un 26enne ed un 54enne di Ascoli Piceno. Nell’ambito delle medesime investigazioni, i Carabinieri di Castel di Lama, coadiuvati da un’unità cinofila dei colleghi di Pesaro, sotto le direttive della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione di uno degli indagati nel corso della quale è stato rinvenuto un coltello, verosimilmente quello mostrato durante l’aggressione, una pistola scacciacani senza tappo rosso, circa gr.200 di sostanza stupefacente del

tipo marijuana, alcuni bilancini elettronici di precisione e materiale idoneo al confezionamento. Il tutto è stato sottoposto a sequestro ed ora l’uomo dovrà rispondere anche di possesso ingiustificato di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operato dell’Arma dei Carabinieri continuerà in maniera sempre più incisiva e con la massima tempestività su tutta la provincia allo scopo di prevenire e contrastare ogni fenomeno delittuoso per garantire sempre assoluta sicurezza alla collettività».

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.