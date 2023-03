Troppo grave è la tendenza in corso, troppe notizie di cronaca, quotidianamente, ci mettono di fronte a una piaga in costante crescita: la violenza di genere

FOLIGNANO – L’amministrazione comunale di Maltignano ringrazia la presidente della Croce Rossa provinciale, il comandante della compagnia carabinieri di Ascoli Piceno, il comandante della stazione di Villa Pigna, i rappresentanti della Questura di Ascoli Piceno, Don Adam e Don Alberto della parrocchia di Madonna delle Grazie, il consigliere delle pari opportunità della Regione Marche, il dirigente scolastico dell’Isc Folignano-Maltignano, i professori ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Maltignano.

“Come augurio finale, perché la violenza sulle donne sia un barbaro fenomeno da dimenticare, ho citato una frase rubata a Shakespeare in Giulietta a Romeo quale emblema di amore e di arricchimento spirituale in un rapporto profondo e gratuito tra uomo e donna: Io più ti do, più ho” dice il Sindaco di Maltignano Armando Falcioni.

La Cri ascolana – dice la Presidente Cristiana Biancucci ha voluto donare all’amministrazione comunale questo panchina rossa, che ha un significato comunicativo ,molto alto e che si inserisce in un progetto pluriennale denominato il Coraggio di Emma. La Cri – dice la Presidente – ha come principio cardine quello dell’Umanità e si adopera, ogni giorno per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze, far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute, senza alcuna distinzione di genere. Troppo grave è la tendenza in corso, troppe notizie di cronaca, quotidianamente, ci mettono di fronte a una piaga in costante crescita: la violenza di genere. Bisogna sradicare nettamente qualunque forma di e discriminazione e distinzione di genere partendo dalla comunicazione e dalla parole, poiché la violenza passa anche attraverso la parola”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.