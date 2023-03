ANCONA – I Campionati Nazionali Universitari (Cnu) 2023 si svolgeranno nelle Marche, con la partecipazione di tutti i Centri sportivi universitari d’Italia e l’arrivo di circa 3 mila atleti tra i 18 e i 28 anni. Giunto alla 76a edizione, il più importante evento sportivo universitario a livello nazionale si terrà, dal 17 al 25 giugno 2023, a Camerino, Caldarola, Castelraimondo, Matelica, Pieve Torina, San Severino Marche, Serravalle di Chienti, coinvolgendo anche altri comuni limitrofi. Il Comitato organizzatore è il Centro universitario sportivo di Camerino che vanta una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi agonistici sia a livello locale che nazionale e internazionale.

Saranno coinvolte tutte le università italiane, con una previsione di 5 mila presenza tra agonisti, accompagnatori e delegazioni. Tantissime saranno le discipline sportive interessate, a partire dall’atletica leggera, calcio a 11, judo, karate, lotta, pallacanestro, pallavolo, rugby, scherma, taekwondo, tennis e altre opzionali (beach volley, mountain bike, ciclismo, scacchi, tiro con l’arco, calcio balilla e tiro alla fune). I Cnu 2023 sono stati presentati oggi, ad Ancona, presso la sede della Regione Marche, a Palazzo Li Madou, alla presenza del sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia Lucia Albano. La manifestazione, secondo il presidente Francesco Acquaroli: – “È una vetrina nazionale per Camerino e per la regione Marche che, grazie allo sport, continua a parlare anche di turismo e di promozione del territorio. Un’opportunità di rilancio per il territorio colpito dal sisma, che riaccende la stagione turistica, aiuta la destagionalizzazione e, tramite lo sport, porta tanti giovani a conoscere le Marche. Sarà un’occasione di confronto, sviluppo, soprattutto, di promozione per il nostro territorio”.

Grazie a questo evento, ha evidenziato il vicepresidente Consiglio regionale Marche Gianluca Pasqui: – “la Regione lancia un importante messaggio nazionale: i territori del sisma sono ancora vivi e vengono sostenuti con forza attraverso una manifestazione che non si lega solo allo sport, ma anche alla cultura e al turismo, che porterà tanti ragazzi in una città di giovani e di cultura”.

Il presidente della I Commissione consiliare permanente Consiglio regionale Marche Renzo Marinelli afferma: – “È un evento esteso su tutto il territorio dell’Alto Maceratese. Un territorio meraviglioso che sta vivendo momenti di difficoltà ma che crede nelle proprie possibilità di riscatto. Questo è un evento che ci può dare una grossa mano: fa vivere le nostre comunità e soprattutto ci dà fiducia e mostra come riusciamo a essere un’eccellenza anche in momenti come gli attuali”.

“Alle delegazioni e agli atleti partecipanti – ha detto il sindaco di Camerino Roberto Lucarelli. – “Offriremo una città che saprà accogliere le migliaia di persone previste, così come eravamo abituati a fare prima del sisma; una comunità che saprà mostrare il meglio di sé a un palcoscenico nazionale, grazie anche alla Regione che ha voluto fortemente sostenere questa manifestazione: un segnale importante per rilanciare la nostra città che è la più danneggiata dagli eventi sismici”.

“I campionati universitari – ha evidenziato il rettore Unicam Claudio Pettinari. – “Sono l’evento 2023 più importante per le atlete e gli atleti delle università italiane. I nostri impianti sportivi rappresentano una eccellenza nel panorama italiano: nel corso degli anni abbiamo investito molte risorse perché riteniamo che lo sport costituisca un momento fondamentale per la formazione delle nostre studentesse e dei nostri studenti. Potremo ospitare, nei nostri innovativi e funzionali impianti, oltre 3000 atleti, che saranno accolti per tutta la durata dei campionati negli alloggi universitari messi a disposizione dall’Erdis. Potranno così comprendere come sport, scienza e comunità costituiscano un trinomio vincente”.

Stefano Belardinelli (presidente Cus Camerino) ha illustrato i contenuti della manifestazione: – “Abbiamo ospitato i campionati universitari nel 2004, ma allora c’erano meno specialità agonistiche e lo sport universitario non era affermato come oggi. Come tutto lo sport italiano, anche quello universitario sta vivendo un momento felice. Non è solo competizione, ma vera aggregazione, come stiamo facendo a Camerino. Quella del 2023 sarà un’edizione al femminile, con discipline tradizionali non presenti nei campionati organizzati. Sarà anche una vetrina per l’inizio della prossima stagione estiva: ad esempio Civitanova Marche ospiterà il beach volley; avremo, per la prima volta, gare ciclistiche per promuovere il territorio. L’obiettivo è battere il record di atleti partecipanti alle precedenti edizioni e sicuramente ci riusciremo, viste le adesioni che stanno pervenendo”.

Secondo Pompeo Leone, segretario generale FederCusi: – “Questo appuntamento è la massima manifestazione nazionale dello sport universitario, sintesi delle attività svolte durante l’anno. Stiamo inseguendo, da tempo, Camerino, sede rimandata per la pandemia. E l’attesa è finita”. Quelli del 2023 saranno i primi campionati svolti dal Cusi (Centro universitario sportivo italiano) in qualità di Federazione del Coni, divenuto dal 1 gennaio una vera Federazione sportiva nazionale dello stesso Coni. “Lo sport universitario – ha evidenziato Leone. – “È sempre stato molto presente in tutte le federazioni e manifestazioni. Abbiamo atleti molto forti e per quanto riguarda il numero delle adesioni dipenderà dalla concomitanza delle date di altri campionati nazionali, ma sicuramente sarà elevata”.

“I Campionati nazionali universitari – ha riferito il presidente Coni Marche Fabio Luna – “Costituiscono uno degli appuntamenti più importanti che avremo nella nostra regione nel 2023. È uno di quegli eventi sportivi che abbiamo avuto il piacere di presentare alla Bit grazie alla disponibilità delle Marche, unica Regione a farlo. Ma sappiamo anche quanto sia importante lo sport per la ricaduta economica locale. Studi della Politecnica delle Marche del 2018 dicono che ogni euro investito nella promozione sportiva assicura una ricaduta economica di 9 euro e che il 10% di turisti arriva nelle Marche a seguito di eventi sportivi. Su Camerino, colpita dal sisma, lo sport fa buona cosa nel tenere sempre accesi i riflettori per tornare quanto prima alla normalità. Grazie allo sport si riesce a dare vita a questi territori”.

Al termine della conferenza stampa è stata presentata la mascotte dei Campionati: un lupo appenninico nelle vesti di un giovane cavaliere, con un’armatura medievale tipicamente Camerte e il tocco blu della FederCusi, che sfoggia la bandiera italiana come un araldo, un chiaro richiamo simbolico alla rievocazione storica di Camerino della “Corsa alla Spada e Palio”. A breve verrà lanciato il contest per scegliere il nome della mascotte: nel suo fiero portamento di cavalier da torneo di altri tempi sembra incitare “Che vinca il migliore”.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.